Скандал с «Евровидением», поддержка Украины и отношения с солисткой «ВИА Гры»: как сейчас живёт исполнитель хита «Пьяное солнце» Alekseev?
Alekseev вошёл в шоу-бизнес стремительно и уверенно, завоевав сердца многочисленных поклонниц из Украины, России и Белоруссии. 27 декабря ему исполняется 32 года. Как он шёл к успеху, что говорит о политических разногласиях родной страны и государства, где он обрёл популярность, и чем занимается сейчас – в материале «Радио 1».
Детство, семья и первые шаги Никиты Алексеева в музыке
Настоящее имя певца — Никита Владимирович Алексеев. Он родился в мае 1993 года в Киеве. Отца мальчик не знал: ещё до рождения сына мужчина ушёл из семьи и позже уехал за границу, где в новом браке у него появились близнецы — сводные братья артиста. Воспитанием будущего музыканта занимались мать, работавшая косметологом, и её сестра.
В 10-летнем возрасте Никита серьёзно погрузился в музыкальное образование. Его наставником стал киевский педагог Константин Пона, ушедший из жизни в 2016 году и известный работой над саундтреком к фильму «Стиляги». Учитель помог мальчику научиться чувствовать музыку и сформировал художественный вкус. В детстве Алексеев также освоил разговорный испанский, регулярно бывая в Испании в бездетной принимающей семье.
Неудачи, поиск себя и образование
Первая попытка громко заявить о себе завершилась провалом: Никита не смог победить на детском «Евровидении». Однако поражение не сломило его — он продолжил развивать вокал и даже собрал собственный музыкальный коллектив под названием «Мова».
После школы Алексеев поступил учиться на маркетолога и параллельно подрабатывал промоутером. Вскоре он осознал, что выбранный путь ему не близок, и вернулся к музыке. Никита стал вольным слушателем Киевского института культуры имени Михаила Поплавского, где изучал режиссуру, актёрское мастерство, сценическое движение и речь.
«Голос страны» и первые успехи Alekseev
Настоящий старт карьеры пришёлся на 2014 год, когда Alekseev принял участие в четвёртом сезоне шоу «Голос страны». Это была не первая попытка участия в музыкальном телепроекте, но именно она принесла узнаваемость. К тому моменту уже вышел мини-альбом «Держи» с песней «Все успеть».
На слепых прослушиваниях, где Никита исполнил Let’s Get It Started, к нему повернулась только Ани Лорак. Она включила его в свою команду, что стало судьбоносным. Несмотря на уверенное прохождение этапа «Бои», певец выбыл на первом прямом эфире.
В поддержку артиста Лорак помогла снять дебютный клип на песню «Всё успеть». Позже Alekseev записал кавер «А я плыву» Ирины Билык — композиция возглавила украинский чарт.
«Пьяное солнце» и статус звезды
Настоящим прорывом стала песня «Пьяное солнце». Музыку написал Руслан Квинта, слова — Виталий Куровский. По словам композитора, мелодия ему приснилась, и утром он зафиксировал её на диктофон.
В конце 2015 года трек шесть недель подряд занимал первое место в российском iTunes. Клип, снятый Аланом Бадоевым, создавался в экстремальных условиях: шторм, холод, лодка на воде, завязанные руки и заклеенный рот артиста. Alekseev позже признавался, что страх был настоящим — именно этого и добивался режиссёр.
Уже в 2016 году Никита получил премию YUNA как «Открытие года», а в России был отмечен наградами «Муз-ТВ» и RU.TV. Песня вошла в топ-100 международного чарта Shazam. Артист начал активно гастролировать, выступая не только на Украине, но и в Кишиневе, Таллине и Риге.
Альбомы, хиты и дуэты
Первый студийный альбом «Пьяное солнце» включал треки «Чувствую душой» и «Дельфин». Вскоре вышла песня «Океанами стали», принесшая Alekseev победы на «Песне года» и премии «Высшая лига».
Певец выступал в дуэте с Юлианной Карауловой, позже записал совместную композицию с Ириной Дубцовой «Один из нас». Это был первый дуэт в его карьере. В 2020 году в день рождения артист представил песню «Ревность» и дал онлайн-концерт.
Среди последующих коллабораций — «Поруч» с Сашей Зарицкой из KAZKA и участие в украиноязычном квартете с Александром Пономаревым, Didzio и Артемом Пивоваровым. В честь 30-летия Дня независимости Украины вышел EP «Свідомо залежний».
Скандал вокруг «Евровидения»
Решение Alekseev участвовать в «Евровидении-2018» от Беларуси вызвало бурную реакцию. Украинские поклонники артиста резко отреагировали на то, что он отозвал заявку на национальный отбор на Украине и подал документы в Минске.
Поводом для скандала стало обвинение в нарушении регламента конкурса. Фанаты утверждали, что песня «Forever» уже исполнялась ранее на русском языке под названием «Навсегда». В Сети появилось видео с доказательствами, а семь финалистов национального отбора подписали открытое письмо с требованием дисквалификации конкурента. Жалобы были направлены в Европейский вещательный союз.
Официальные представители певца заявили, что «Forever» и «Навсегда» являются разными произведениями и что англоязычная версия прозвучала публично впервые. Организаторы отбора нарушений не нашли.
Alekseev в итоге представил Беларусь в Лиссабоне, однако в финал конкурса не вышел, заняв 16-е место, несмотря на эффектный номер с окровавленным сердцем.
Позиция по конфликту между Россией и Украиной
После ухудшения отношений между Россией и Украиной Никита публично поддержал руководство своей страны, занялся волонтёрской деятельностью и начал выпускать песни исключительно на украинском языке. Также была представлена новая версия хита «Пьяное солнце».
Личная жизнь Alekseev
Личная жизнь певца складывалась непросто. В течение трех лет он состоял в отношениях с девушкой, имя которой не раскрывает. В 2015 году пара отправилась в Испанию, где Никита планировал сделать предложение, однако путешествие закончилось разрывом.
Сам артист связывал случившееся с мистическим влиянием песни «Пьяное солнце», посвященной расставанию. После разрыва он полностью исключил бывшую возлюбленную из своей жизни и удалил совместные фотографии.
Позже Alekseev начал отношения с солисткой группы «ВИА Гра» Ульяной Синецкой. Они жили вместе с 2018 года, а после начала СВО Ульяна переехала к нему в Киев. Певец признавался, что задумывается о детях, но долго не решался на этот шаг. В 2024 году стало известно о расставании пары. Также он сообщил об интересе к блогеру Даше Кубик, с которой его неоднократно видели вместе.
Alekseev сегодня
В 2024 году Alekseev, проживающий на Украине, продолжил музыкальную деятельность. Он выпустил дуэт с YAROMIYA «Більш ніж друг», а затем сольный сингл «Наодинці танці», в клипе к которому предстал в образе блондина.
Артистическая карьера Никиты Алексеева остается в движении, а его биография по-прежнему вызывает интерес, споры и бурные обсуждения.