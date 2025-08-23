23 августа 2025, 11:52

Певица Алёна Апина (Фото: «ВКонтакте», @neapina)

Жизнь певицы Алёны Апиной, известной в 1990-е как солистка группы «Комбинация», снова стала волновать общественность после выхода сериала о знаменитой девичьей поп-группе. Чем сейчас занимается артистка? Об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Избавилась от лишнего веса

Суд Алены Апиной с трансляторами сериала «Слово пацана» Сон с Путиным и мнение о присоединении Крыма Алена Апина в компании молодого массажиста



Избавилась от лишнего веса



«Тренировки у меня каждый день. Это и хореография, и прогулки, и фитнес — в общем, всё на свете», — поделилась секретом стройности певица.

«Я ем, но очень мало, и уже привыкла к этому. Сейчас вешу 54 килограмма. Это практически тот вес, с которым я работала в «Комбинации». Тогда я весила 52 килограмма», — добавила Апина.

Певица Алёна Апина (Фото: «ВКонтакте», @neapina)



Суд Алены Апиной с трансляторами сериала «Слово пацана»

Сон с Путиным и мнение о присоединении Крыма

Певица Алёна Апина (Фото: «ВКонтакте», @neapina)



«Владимир Путин — это самый яркий эротический сон для женщин нашей страны. У меня тоже несколько раз бывало, что он мне снился в смелых образах», — откровенничала артистка в одном из интервью.

Алена Апина в компании молодого массажиста