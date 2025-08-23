Суд из-за «Слова пацана», эротический сон с Путиным и молодой избранник: как сейчас живёт Алёна Апина
Жизнь певицы Алёны Апиной, известной в 1990-е как солистка группы «Комбинация», снова стала волновать общественность после выхода сериала о знаменитой девичьей поп-группе. Чем сейчас занимается артистка? Об этом читайте в материале «Радио 1».
Избавилась от лишнего веса
Алёна Апина похудела на 15 килограммов. В октябре 2024 года артистка появилась на премьере сериала «Лихие», тогда поклонники 60-летней певицы удивились её преображению. Алёна призналась, что пришла к комфортному для себя весу постепенно.
«Тренировки у меня каждый день. Это и хореография, и прогулки, и фитнес — в общем, всё на свете», — поделилась секретом стройности певица.Апина подчеркнула, что смогла сбросить лишние килограммы только благодаря спорту, ну и без диеты, конечно же, не было столь впечатляющего результата.
«Я ем, но очень мало, и уже привыкла к этому. Сейчас вешу 54 килограмма. Это практически тот вес, с которым я работала в «Комбинации». Тогда я весила 52 килограмма», — добавила Апина.При этом ходили слухи, что артистка использовала препарат «Оземпик». Апина опровергала эту информацию. Она признавалась, что не имеет ничего против подобных средств и, возможно, прибегла бы к ним, если бы спорт и диета не помогли, но в её случае результат был достигнут естественным путем.
Суд Алены Апиной с трансляторами сериала «Слово пацана»
В октябре Алёна Апина предъявила иск к платформе Wink из-за звучащей в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» песни «Не забывай». В документе отмечается, что артистка не давала разрешения на использование песни, права на которую принадлежат ей. Судебная претензия предъявлена к онлайн-кинотеатру, который является одним из официальных ретрансляторов сериала. Певица требует выплатить ей компенсацию в размере 1 млн рублей, а также удалить из свободного доступа серию, в которой используется этот трек.
Сон с Путиным и мнение о присоединении Крыма
В 2019 году в интервью русской службе немецкого издания Deutsche Welle* Алёна Апина поделилась своим мнением о присоединении Крыма к России. По её словам, у неё очень сложное отношение к этим событиям. В России её раскритиковали за неопределенность и за само интервью западному изданию.
Апина также высказывалась о президенте России Владимире Путине.
«Владимир Путин — это самый яркий эротический сон для женщин нашей страны. У меня тоже несколько раз бывало, что он мне снился в смелых образах», — откровенничала артистка в одном из интервью.
Алена Апина в компании молодого массажиста
Кажется, в личной жизни Алёны Апиной произошли перемены: звезда отправилась в отпуск с мужчиной. Что же известно о возможном романе певицы?
Как пишет «СтарХит», 60-летняя артистка и её молодой массажист сейчас отдыхают в Грузии: наслаждаются местными красотами, гуляют по набережной Батуми, пробуют грузинскую кухню. Сама Апина пока не подтвердила, что у неё появился мужчина.
Напомним, что у певицы был роман с композитором Виталием Окороковым. Музыкант до сих пор с теплом говорит о том, что Алёна была его первой любовью. Артистка была замужем дважды. Её вторым супругом стал продюсер Александр Иратов. В 1993 году пара сыграла свадьбу. Брак продержался 24 года, в 2017 году Апина и Иратов развелись.