Экс-участница «Дома-2» Донцова призналась, что потеряла ребёнка
Майя Донцова рассказала о пережитой утрате ребёнка два года назад
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Майя Донцова откровенно рассказала подписчикам о трагедии, которую пережила два года назад.
33-летняя блогер призналась, что тогда потеряла ребёнка, но долгое время хранила молчание, делясь этим лишь с ближайшими.
«Вы все последние два года наблюдаете, что я пропадаю, бываю грустная. У меня произошло две ситуации, страшные для меня, которые очень сильно меня подкосили. Мы потеряли малыша… Просыпаюсь — лужа крови, врачи, больницы и противозачаточные на год. Я очень сложно это пережила, и только четыре человека знали», — призналась Донцова.По её словам, она пережила этот период крайне тяжело. Впоследствии, пройдя реабилитацию, Майя вместе с возлюбленным пыталась снова стать родителями, но беременность долгое время не наступала.
После медицинского обследования выяснилось, что причиной стал плацентарный полип — редкое осложнение после выкидыша, которое мешает зачатию.