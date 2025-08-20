Экс-участница «Дома-2» Донцова призналась, что потеряла ребёнка

20 августа 2025, 23:27

Майя Донцова рассказала о пережитой утрате ребёнка два года назад

Майя Донцова (Фото: Instagram* / @mayyadonz)

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Майя Донцова откровенно рассказала подписчикам о трагедии, которую пережила два года назад.





33-летняя блогер призналась, что тогда потеряла ребёнка, но долгое время хранила молчание, делясь этим лишь с ближайшими.





«Вы все последние два года наблюдаете, что я пропадаю, бываю грустная. У меня произошло две ситуации, страшные для меня, которые очень сильно меня подкосили. Мы потеряли малыша… Просыпаюсь — лужа крови, врачи, больницы и противозачаточные на год. Я очень сложно это пережила, и только четыре человека знали», — призналась Донцова.