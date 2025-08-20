«Вы свинорусы»: На Алтае отменили концерт блогера Джарахова из-за его слов
Запланированное выступление певца и блогера Эльдара Джарахова на фестивале сельской молодежи в Алтайском крае не состоится. Концерт был отменён по решению организаторов. Об этом сообщает Telegram-канал «ТВ Центр | ТВЦ».
Сообщается, что причиной отмены стала позиция ряда общественных активистов. Они обратили внимание организаторов на резонансный эпизод в биографии артиста, связанный с его высказываниями в 2018 году.
Тогда Джарахов в своём блоге оскорбительно назвал соотечественников «свинорусами», за что публично принёс извинения три года спустя. Несмотря на то, что блогер ранее извинился за свои слова и осудил собственный поступок, активисты сочли это недостаточным.
Общественники упомянули о связях Джарахова с персонами, имеющими статус иностранных агентов. В результате организаторы фестиваля приняли решение об отмене выступления.
