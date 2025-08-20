«Вы свинорусы»: На Алтае отменили концерт блогера Джарахова из-за его слов

20 августа 2025, 21:19

Выступление Эльдара Джарахова на фестивале в Алтайском крае отменили

Эльдар Джарахов (Фото: Telegram @dzharakhov1)

Запланированное выступление певца и блогера Эльдара Джарахова на фестивале сельской молодежи в Алтайском крае не состоится. Концерт был отменён по решению организаторов. Об этом сообщает Telegram-канал «ТВ Центр | ТВЦ».