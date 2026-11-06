Слаженная работа связистов, термобарический удар российской армии и уничтожение складов ВСУ: последние новости СВО на 6 ноября
Российские военнослужащие продолжают наносить удары по позициям, технике, пунктам управления и логистическим объектам ВСУ сразу на нескольких направлениях специальной военной операции. В боевой работе задействованы расчеты FPV-дронов, артиллерия, тяжелые огнеметные системы и штурмовые подразделения. Подробности – в материале «Радио 1».
Работа расчетов FPV-дронов под Днепропетровском
На Днепропетровском направлении расчеты разведывательных и ударных FPV-дронов 74-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожили живую силу, огневые точки, военную технику и беспилотники украинских формирований.
Операции проводятся во взаимодействии с расчетами разведывательных БПЛА. Сначала операторы беспилотников обследуют местность, выявляют позиции противника и определяют расположение целей. Затем полученные сведения передаются расчетам ударных FPV-дронов, которые атакуют обнаруженные огневые точки, укрытия с личным составом и техникой.
Отдельной задачей стала борьба с ударными беспилотниками ВСУ. Российские операторы уничтожают вражеские дроны непосредственно в воздухе, препятствуя нанесению ударов по позициям российских подразделений.
Кроме того, расчеты FPV-дронов оказывают поддержку штурмовикам во время атак на опорные пункты. Операторы подавляют огневые точки, поражают живую силу и технику противника, помогая штурмовым группам продвигаться вглубь его обороны. Слаженная работа разведывательных и ударных беспилотников позволяет эффективнее выявлять цели и снижать потери среди личного состава.
Термобарический удар по пункту управления ВСУ
Еще один эпизод боевой работы на Днепропетровском направлении связан с применением тяжелой огнеметной системы ТОС-1А. Расчет отряда специального назначения отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты группировки «Центр» нанес термобарический удар по пункту управления украинских формирований.
После получения боевой задачи военнослужащие под прикрытием групп постов воздушного наблюдения скрытно выдвинулись на огневую позицию. Расчет оперативно развернул боевую машину и выпустил серию термобарических снарядов по обнаруженным укреплениям противника.
В результате огневого воздействия вся живая сила ВСУ, находившаяся на пораженной площади, была уничтожена.
При выполнении задачи сохранялась постоянная угроза атак с применением беспилотников. Поэтому особая роль отводилась группам прикрытия и постам воздушного наблюдения, которые контролировали обстановку в небе и обеспечивали безопасность расчета.
Слаженные действия военнослужащих и грамотная организация огневой работы позволяют поражать командные пункты, укрепления и живую силу противника, отметили в Минобороны РФ.
Морпехи уничтожили укрытие с боевиками в Белозерском
На другом участке фронта штурмовая группа 61-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Центр» уничтожила украинских военнослужащих, укрывшихся в блиндаже в районе населенного пункта Белозерское Донецкой Народной Республики.
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Во время продвижения к населенному пункту морские пехотинцы обнаружили укрытие противника в одной из лесополос. После изучения обстановки военнослужащие приступили к штурму позиции.
Сначала российские бойцы огнем из стрелкового оружия вынудили противника укрыться внутри блиндажа. Затем штурмовая группа взорвала сооружение с помощью противотанковой мины. После уничтожения укрытия морпехи продолжили движение в сторону Белозерского.
«Гвоздики» поразили склады и пункты управления беспилотниками
На Запорожском направлении артиллерийские расчеты группировки войск «Восток» нанесли удары по полевым складам и пунктам управления БПЛА украинских формирований. Обнаружить объекты удалось благодаря воздушной разведке. Операторы беспилотников выявили сеть замаскированных складов, на которых противник хранил боеприпасы, ударные беспилотники и оборудование, необходимое для обеспечения работы подразделений беспилотной авиации. Там же располагались пункты управления БПЛА.
После определения координат информация поступила артиллеристам группировки «Восток». Расчеты 122-мм самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» выполнили серию выстрелов по выявленным целям. Под поражение попали места хранения боеприпасов и беспилотников, а также позиции операторов украинских БПЛА.
Для обнаружения объектов и корректировки артиллерийского огня применялись беспилотные летательные аппараты подразделения войск беспилотных систем. Также военнослужащие использовали отечественные системы связи и управления.
Уничтожение складов и пунктов управления снизило возможности ВСУ по применению беспилотной авиации и обеспечению передовых позиций боеприпасами в Запорожской области.
Ударные БПЛА сорвали переброску резервов ВСУ
На том же направлении операторы ударных беспилотников группировки «Восток» поразили резервы украинских формирований, которые перемещались между укрепленными позициями и лесополосами.
Во время наблюдения за сетью опорных пунктов разведчики обнаружили передвижение пехотных групп противника. Часть военнослужащих находилась в укрытиях, остальные небольшими группами направлялись к соседним позициям, чтобы усилить оборону и восполнить потери.
Разведданные о маршрутах передвижения и местах сосредоточения резервов оперативно передали операторам ударных БПЛА подразделения войск беспилотных систем.
По обнаруженным целям нанесли серию ударов с использованием FPV-дронов и квадрокоптеров со сбросами боеприпасов. Под огневое воздействие попали украинские военнослужащие, перемещавшиеся между позициями, а также группы, пытавшиеся укрыться в блиндажах и оборудованных укреплениях.
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В результате поражения резервов противника было сорвано усиление передовых позиций ВСУ. Это ослабило оборону украинских формирований и создало условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки «Восток».
Склад снабжения ВСУ уничтожили в лесном массиве под Сумами
На Сумском направлении расчет беспилотных авиационных систем 27-го отдельного батальона беспилотных систем 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» обнаружил и уничтожил склад подвоза украинских формирований, оборудованный в лесном массиве.
Во время воздушного мониторинга операторы выявили замаскированный объект, предназначенный для хранения материальных средств и снабжения передовых подразделений ВСУ. После обнаружения склада координаты цели в режиме реального времени передали ударному расчету.
Получив и подтвердив необходимые данные, военнослужащие применили ударный беспилотник. В результате прямого попадания объект был полностью уничтожен вместе с находившимися внутри запасами. Результат поражения подтвердили средства объективного контроля.
Уничтожение склада существенно осложнило логистику украинских подразделений на этом участке фронта и снизило возможности по снабжению передовых позиций.
Связисты восстановили взаимодействие штурмовиков с командованием
Продвижение российских подразделений на Днепропетровском направлении потребовало расширения зоны устойчивой радиосвязи. Эту задачу выполнили военнослужащие подразделений связи 29-й общевойсковой армии группировки войск «Восток», развернувшие ретрансляционное оборудование в освобожденных населенных пунктах региона.
Установленные устройства позволили наладить радиообмен между передовыми штурмовыми группами и пунктами управления, находящимися на значительном удалении. Особое внимание специалисты уделили обеспечению связью расчетов БПЛА, работающих вблизи линии боевого соприкосновения.
Из-за сложностей с прохождением радиосигнала операторы беспилотников испытывали проблемы с получением команд и передачей информации. Связистам пришлось добираться до необходимых участков в непростой обстановке. Несмотря на возникшие трудности и опасность, военнослужащие постепенно продвигались к нужным позициям и установили оборудование.
О выполнении задачи рассказал механик-телефонист с позывным «Вирус»:
«Задача была поставлена – установить ретрансляцию для радиостанций. Для чего это делается? Для того, чтобы пехота, продвигаясь дальше, могла поддерживать связь с командованием. Расчеты БПЛА находились далеко от нас, но близко к противнику. У них были проблемы со связью, и нам поступила задача помочь. Было тяжело, опасно, сразу мы не смогли к ним доехать. Потихоньку, шаг за шагом продвигались. После установки связи ребята смогли связаться с командованием и получать данные, куда нужно выдвигаться и какие задачи выполнять. В итоге и их задача была выполнена, и наша».
После развертывания ретрансляционного оборудования удалось восстановить устойчивое взаимодействие передовых подразделений с командованием. Связисты обеспечили передачу команд и оперативной информации, а также наладили управление расчетами беспилотников, что позволило поддержать дальнейшее продвижение штурмовых групп группировки «Восток».