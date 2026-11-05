Жители Киева устроили бунт

05 ноября 2026, 01:07

В Киеве жители перекрывают трассы из-за отсутствия электроэнергии

Фото: iStock/SlavkoSereda

В Киеве нарастает недовольство из-за критической ситуации с электроснабжением: доведенные до отчаяния горожане перекрывают дороги в нескольких районах столицы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.