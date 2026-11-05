Жители Киева устроили бунт
В Киеве нарастает недовольство из-за критической ситуации с электроснабжением: доведенные до отчаяния горожане перекрывают дороги в нескольких районах столицы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Вечером 4 ноября стихийный протест охватил как минимум три локации: Оболонь, Святошинский район (в районе Академгородка) и окрестности станции метро «Житомирская». Жители жалуются, что остаются без света уже почти пять суток. Электричество подается лишь эпизодически — на 15–20 минут. В результате на заблокированных магистралях образовались многокилометровые пробки.
Причиной коллапса стала практически полная остановка генерации киевских теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) после регулярных ударов ВС РФ. По оценкам специалистов, восстановить работоспособность оборудования удастся лишь на 10–15%.
Ситуацию подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко, признав, что из-за повреждения объектов регионального энергоузла в городе сложилась чрезвычайно сложная обстановка. Власти призывают жителей не блокировать трассы, однако протесты продолжают распространяться на новые районы.
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