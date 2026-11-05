Зеленский заявил, что США «задолжали» Украине 16 миллиардов долларов
США якобы задолжали Украине миллиарды долларов по ранее согласованным, но не переданным пакетам финансовой помощи, утверждает Владимир Зеленский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
В одном из своих интервью Зеленский заявил, что из прошлых договорённостей и решений выплаты на 16 миллиардов долларов остановили и не выдали. По его словам, Киеву «необходимо бороться» за эти «недополученные» средства.
Вчера выяснилось, что с начала специальной военной операции Евросоюз стал крупнейшим спонсором Украины, предоставив Киеву более двухсот миллиардов евро. Речь идет о совокупности всех видов помощи (финансовой, военной, гуманитарной) от институтов ЕС и государств-членов. При этом, если рассматривать по отдельным странам, США остаются главным единичным донором, хотя с 2025 года они прекратили выделение новой помощи.
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