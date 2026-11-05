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Военнослужащий из Долгопрудного стал финалистом соревнований по пулевой стрельбе

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

Участник спецоперации, десантник Денис Дьяченко из Долгопрудного успешно выступил на международных соревнованиях по пулевой стрельбе среди ветеранов боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.



Турнир в Улан-Удэ собрал спортсменов из разных стран, среди которых были признанные мастера и чемпионы.

В зоне спецоперации боец потерял руку, однако, несмотря на инвалидность, ведёт активную жизнь. Он продолжает службу, работает в местном отделении Ассоциации ветеранов СВО, а в свободное время совершенствует навыки стрелка.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

Дьяченко прошёл в заключительный этап соревнований и стал восьмым среди 23 участников.
«Это мой первый финал. Соревнования оставили особые, трепетные и волнующие чувства. Очень старался! Для меня это личный рекорд и мощный импульс двигаться дальше», – поделился военнослужащий.
В администрации напомнили, что за помощью и поддержкой военнослужащие, ветераны СВО и их близкие могут обратиться в Центр поддержки участников спецоперации и их семей Долгопрудного по телефону 8 (999) 353-89-01; в отделение фонда «Защитники Отечества» по номеру 8 (966) 179-8209; в Ассоциацию ветеранов СВО Долгопрудного по телефону 8 (917) 546-8667.
Лора Луганская

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