Военнослужащий из Долгопрудного стал финалистом соревнований по пулевой стрельбе

05 ноября 2026, 22:38

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

Участник спецоперации, десантник Денис Дьяченко из Долгопрудного успешно выступил на международных соревнованиях по пулевой стрельбе среди ветеранов боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Турнир в Улан-Удэ собрал спортсменов из разных стран, среди которых были признанные мастера и чемпионы.



В зоне спецоперации боец потерял руку, однако, несмотря на инвалидность, ведёт активную жизнь. Он продолжает службу, работает в местном отделении Ассоциации ветеранов СВО, а в свободное время совершенствует навыки стрелка.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

Дьяченко прошёл в заключительный этап соревнований и стал восьмым среди 23 участников.

«Это мой первый финал. Соревнования оставили особые, трепетные и волнующие чувства. Очень старался! Для меня это личный рекорд и мощный импульс двигаться дальше», – поделился военнослужащий.