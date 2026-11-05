Военнослужащий из Долгопрудного стал финалистом соревнований по пулевой стрельбе
Участник спецоперации, десантник Денис Дьяченко из Долгопрудного успешно выступил на международных соревнованиях по пулевой стрельбе среди ветеранов боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Турнир в Улан-Удэ собрал спортсменов из разных стран, среди которых были признанные мастера и чемпионы.
В зоне спецоперации боец потерял руку, однако, несмотря на инвалидность, ведёт активную жизнь. Он продолжает службу, работает в местном отделении Ассоциации ветеранов СВО, а в свободное время совершенствует навыки стрелка.
Дьяченко прошёл в заключительный этап соревнований и стал восьмым среди 23 участников.
«Это мой первый финал. Соревнования оставили особые, трепетные и волнующие чувства. Очень старался! Для меня это личный рекорд и мощный импульс двигаться дальше», – поделился военнослужащий.В администрации напомнили, что за помощью и поддержкой военнослужащие, ветераны СВО и их близкие могут обратиться в Центр поддержки участников спецоперации и их семей Долгопрудного по телефону 8 (999) 353-89-01; в отделение фонда «Защитники Отечества» по номеру 8 (966) 179-8209; в Ассоциацию ветеранов СВО Долгопрудного по телефону 8 (917) 546-8667.