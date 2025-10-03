03 октября 2025, 14:49

Яна Троянова* (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Актриса Яна Троянова*, прославившаяся благодаря роли в сериале «Ольга», объявлена в международный розыск. Её жизнь кардинально изменилась после резкой критики российских властей и эмиграции. Подробнее о том, как живет и чем занимается сбежавшая во Францию звезда, читайте в материале «Радио 1».





Карьера Яны Трояновой*

Политическая активность и критика власти

Яна Троянова* (Фото: кадр из сериала «Ольга»)



Эмиграция Яны Трояновой*

Путь к исцелению от алкогольной зависимости

«Все пьют вокруг, и я тоже», — говорит звезда.

Яна Троянова* (Фото: кадр из сериала «Ольга»)



«Ты вынужден ломать башку, где взять пожрать, а еще бухнуть», — отмечала актриса.