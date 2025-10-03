Слежка ФСБ, участие в митингах, алкогольная зависимость и стыд за свою «русскость»: Троянова* объявлена в розыск, где она сейчас?
Актриса Яна Троянова*, прославившаяся благодаря роли в сериале «Ольга», объявлена в международный розыск. Её жизнь кардинально изменилась после резкой критики российских властей и эмиграции. Подробнее о том, как живет и чем занимается сбежавшая во Францию звезда, читайте в материале «Радио 1».
Карьера Яны Трояновой*Яна Троянова* начала свою карьеру в кино в 2009 году, но настоящую популярность получила после выхода на экраны сериала «Ольга». Она наслаждалась всем, что могла предложить жизнь: роскошной квартирой, известностью и любовью поклонников. Однако осенью 2022 года актриса неожиданно покинула Россию.
Политическая активность и критика властиС началом конфликта между соседними странами Троянова* не осталась в стороне. Она активно выступала с критикой действий российских властей, участвуя в оппозиционных митингах и шествиях. В своих интервью после эмиграции женщина делилась воспоминаниями о трудном детстве и о том, как её преследовали сотрудники ФСБ. Актриса утверждала, что за ней следили даже за границей, а её друзья оказались агентами.
Съёмки в сериале «Ольга» знаменитость объясняет не желанием прославиться или заработать, а именно борьбой. Якобы она согласилась «пойти в телек», чтобы люди её начали узнавать и ходить на те митинги, в которых она участвовала.
Эмиграция Яны Трояновой*Она продала квартиру в Москве, получила гонорар за съёмки в последнем сезоне «Ольги» и покинула РФ. Первые дни за границей были полны слёз и депрессии. Актриса злилась на себя и на Россию, но вскоре осознала, что злость разрушает её изнутри.
Путь к исцелению от алкогольной зависимостиТроянова* обратилась к психологам и занялась духовными практиками. Яна* открыто говорит о своей алкогольной зависимости, обвиняя в ней СССР. Помимо этого, она чувствует стыд за свою «русскость».
«Все пьют вокруг, и я тоже», — говорит звезда.
При этом она с детства была уверена, что станет известным человеком. Яна* говорила, что родилась на дне и точно знает, как живёт основная часть населения нашей страны.
«Ты вынужден ломать башку, где взять пожрать, а еще бухнуть», — отмечала актриса.В то же время знаменитость признаётся, что хочет домой. Однако теперь она намерена путешествовать по миру.