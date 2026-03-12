Украина и ЕС опасаются, что США переключат основное внимание на Иран

12 марта 2026, 22:16

Политолог Скориков: Киев и ЕС опасаются, что из-за Ирана США забудут об Украине

Фото: iStock/artJazz

Европа и Украина тревожатся, что США потеряют интерес к конфликту на Украине и основное внимание переключат на боевые действия против Ирана. Так считает заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.





По его словам, все, кто заинтересован в поддержке Владимира Зеленского и в эскалации конфликта на Украине, обеспокоены позицией Вашингтона. Тем не менее эксперт уверен, что президент США Дональд Трамп полностью не прекратит поддержку Украины, однако сократит ее.





«В этой связи "лоббисты войны" начинают формировать общественное и политическое мнение о том, что Европе предстоит поддерживать Украину самостоятельно. Это своеобразная информационная кампания. Скорее всего, обоюдная с украинским руководством», — отметил Скориков в разговоре с Общественной Службой Новостей.