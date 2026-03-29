Зеленский рассказал, где Украина не согласна вести переговоры

29 марта 2026, 15:27

Зеленский: Украина готова вести переговоры везде, кроме России и Белоруссии

Владимир Зеленский

Украина не станет стороной, затягивающей переговоры, и готова согласиться проводить их «везде», кроме России и Белоруссии. Об этом заявил Владимир Зеленский.





По его словам, которые передает телеканал NBC News, Киев готов встертиться в любое время и в любом месте. В качестве возможных локаций он предложил Турцию и Швейцарию.

«Мы никогда не будем той стороной, которая [переговоры] блокирует, затягивает или откладывает и так далее. Именно поэтому мы готовы встретиться везде, кроме России и Беларуси, которые являются союзниками по отношению друг к другу и нашими враги», — сказал Зеленский.