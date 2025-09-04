Сложные отношения с отцом, забвение после «Фабрики звёзд» и слухи об ампутации ноги: как живет сын Александра Малинина Никита
После триумфальной победы в третьем сезоне телепроекта «Фабрика звёзд» имя Никиты Малинина было на слуху у всей страны. Его песня «Котёнок» стала хитом, а сам артист стремительно обрёл популярность. Однако уже через два года о певце стали забывать. 4 сентября ему исполняется 44 года. Об отношениях музыканта с отцом и о его участии на СВО, расскажет «Радио 1».
Биография Никиты Малинина: детство и юностьНикита Малинин родился 4 сентября 1981 года в семье музыкантов. Его мать выступала в ансамбле «Поющие гитары», а отец — известный певец Александр Малинин. Однако уже через два года после рождения сына родители разошлись. Никита жил с матерью и бабушкой в московской квартире.
«Уход отца был для мамы жутким стрессом. Она рыдала целыми днями. Кажется, лет 10 плакала. Вот как сейчас помню, переклинит ее, сидит и воет. Такой сильной оказалась боль. Любила отца и, наверное, только тогда смогла в душе отпустить, когда встретила мужчину, который ей нужен. Мама оставила группу "Поющие гитары", пошла в детский сад музработником, чтобы быть рядом со мной, потом оттуда пришлось уйти, и она работала прачкой. Всю жизнь посвятила мне», — вспоминал Малинин.В школе он нередко сталкивался с насмешками из-за известного отца. Ему многие говорили, что он незаконнорожденный, хотя его родители состояли в официальном браке. Кроме того, одноклассники завидовали тому, что он сын знаменитости.
Они не знали, что Никита видел отца по телевизору чаще, чем в жизни. Александр Николаевич приезжал к нему только раз в год — на день рождения. Он привозил подарок, катал на машине несколько часов и пропадал на двенадцать месяцев.
«Он все так же приезжал раз в год, но стал каким-то отстраненным, постоянно в заботах. Говорил с ним, но не ощущал присутствия, как будто он далеко. А еще помню, как папа объяснял мне, что он мой биологический отец. Так и говорил», — вспоминал артист.Отца ребенку заменил его дедушка.
Первые шаги в музыкеНесмотря на мечту стать милиционером, родители настояли на музыкальном развитии сына. Уже в 11 лет он вышел на сцену МХАТа, снимался в рекламе и начал писать песни. В 17 лет Малинин основал группу «Охо-хо», тогда же съехался со своей девушкой и начал жить самостоятельно. Позже Никита несколько лет выступал на бэк-вокале у отца, а затем прошёл кастинг на «Фабрику звёзд». Александр Малинин не знал об этом, но позже попросил сына, чтобы он тоже выступал под псевдонимом «Малинин».
«Даже близкие друзья были уверены, что это всё блат, что меня засунули. Я не думаю, что у папы были на тот момент такие рычаги. Возможно, руководство "Фабрики" просто решило "подтянуть" звёздных детей», — говорил Никита.
Никита Малинин в «Фабрике звёзд»В 2003 году Никита стал победителем третьего сезона шоу. Главным хитом стал трек «Котёнок». Несмотря на успех, проект не принёс больших гонораров: по контракту артисты получали всего 100 долларов за концерт, остальное забирали продюсеры. Сам Малинин вспоминал, что рассчитывал хотя бы на денежный приз или жильё, но получил лишь известность.
После «Фабрики» певец выпустил сольный альбом, активно гастролировал, однако вскоре его популярность пошла на спад. Максим Фадеев, ещё во время зарубежного тура, предсказал, что слава Малинина будет краткосрочной — так и произошло.
«Почему многие "фабриканты" исчезли? Потому что в шоу-бизнесе своя тусовка, "мафия", кто подписал контракт с продюсером, тот и остался. А ко мне приходили и спрашивали: "Никита, почему Вы пропали?". Сначала чувствовал себя виноватым: люди же в меня верили, присылали смс. Но это не так легко», — отметил Никита.
Карьера Малинина после «Фабрики звёзд»Продюсером Никиты Малинина могла стать Эмма, супруга его отца, однако артист отказался от этого варианта, поскольку не хотел, чтобы «мачеха» контролировала его жизнь и творчество. В результате певец взял паузу в карьере, которая затянулась дольше, чем он рассчитывал. Александр Малинин позже отмечал, что многое уже упущено, однако сын успешно пишет танцевальную музыку, сочиняет композиции и выступает, получая удовольствие от этого направления.
Танцевальная музыка и сотрудничество с коллегамиВ клубном жанре артист чувствовал себя уверенно. Он работал с российскими и европейскими диджеями, выступал на корпоративах и дискотеках, создавал аранжировки для Бориса Моисеева. Несмотря на исчезновение с федеральных телеканалов, Малинин не сожалел об этом и оставался благодарен проекту «Фабрика звёзд».
Более того, он продолжал поддерживать общение с бывшими коллегами по шоу. Совместно с Юлией Михальчик и Александром Киреевым он записал композицию «Прости меня».
Попытки вернуться к популярностиНикита Малинин неоднократно заявлял, что его цель — создать хит, который сможет превзойти успех «Котёнка». У артиста накоплен большой англоязычный материал, но он планировал писать больше на русском языке. При этом певец подчёркивал, что важно избежать эффекта «человека старшего поколения, поющего молодежные песни».
Напомнить о себе широкой публике Малинину удалось благодаря участию в шоу «Две звезды. Отцы и дети», где он выступал вместе с отцом. Выйти в финал дуэту не удалось.
Слухи об участии в СВО и ампутации ногиВ феврале 2024 года в интернете появились слухи, что Никита Малинин якобы отправился на СВО, получил ранение и лишился ноги. Поводом стали ролики в TikTok, где певец был в камуфляже. История быстро распространилась, однако оказалась фейком. Сам артист позже сообщил, что с ним всё в порядке и он продолжает музыкальную деятельность, участвуя в фестивалях вроде «Мегамикс 90-х».
Личная жизнь Никиты МалининаСвою будущую супругу Наталью певец встретил ещё в школьные годы, а в 2008 году пара поженилась. По словам Малинина, их судьбы были переплетены с самого рождения: они появились на свет в одном роддоме, посещали один детский сад и жили по соседству. Однако по-настоящему обратили внимание друг на друга позже, после знакомства через общих друзей.
«После этого я с Наташей уже не расставался. У меня прекрасная жена, помогает мне во всем, дома тоже все на ней. Добрый человек, мирится с моими недостатками», — делился Никита.Детей у пары пока нет. Сам Никита уточнял, что они с Натальей лишь планируют пополнение в семье.
Отношения с отцом и семьёйПосле «Фабрики звёзд — 3» отношения Никиты с отцом Александром Малининым ухудшились. Главной причиной стало нежелание сына работать под руководством Эммы, жены певца. Несколько лет отец и сын не общались. Однако со временем им удалось преодолеть разногласия.
«Мы друг друга не поняли и разошлись. А потом как-то благодаря родной крови притянулись, встретились, поговорили нормально, по-мужски. Все эти старые обиды отбросили», — отмечал певец.Тёплые отношения сложились и с другими членами семьи. Сестра Устинья, выбравшая творческую карьеру, получала советы и поддержку от брата, а позднее они даже записали совместную песню.
Потеря материВ январе 2021 года Никита Малинин пережил тяжёлую утрату — умерла его мать Инна Курочкина, не дожив всего три месяца до 60-летия. О трагедии артист сообщил лишь в день её юбилея. Соболезнования выразила и певица Ольга Зарубина, бывшая жена Александра Малинина, отметив, что Инна оставалась интеллигентным и светлым человеком.
Несмотря на непростые отношения в семье, в этот период Никиту поддержал отец. Артист признался, что именно благодаря совместной поездке с Александром Малининым в Мюнхен ему удалось пережить тяжёлое время: прогулки по городу и общение помогли отвлечься и справиться с болью утраты.