Никита Малинин (фото: Instagram* / nikmalinin)

После триумфальной победы в третьем сезоне телепроекта «Фабрика звёзд» имя Никиты Малинина было на слуху у всей страны. Его песня «Котёнок» стала хитом, а сам артист стремительно обрёл популярность. Однако уже через два года о певце стали забывать. 4 сентября ему исполняется 44 года. Об отношениях музыканта с отцом и о его участии ​на СВО, расскажет «Радио 1».





Содержание Биография Никиты Малинина: детство и юность Первые шаги в музыке Никита Малинин в «Фабрике звёзд» Карьера Малинина после «Фабрики звёзд» Танцевальная музыка и сотрудничество с коллегами Попытки вернуться к популярности Слухи об участии в СВО и ампутации ноги Личная жизнь Никиты Малинина Отношения с отцом и семьёй Потеря матери

Биография Никиты Малинина: детство и юность

«Уход отца был для мамы жутким стрессом. Она рыдала целыми днями. Кажется, лет 10 плакала. Вот как сейчас помню, переклинит ее, сидит и воет. Такой сильной оказалась боль. Любила отца и, наверное, только тогда смогла в душе отпустить, когда встретила мужчину, который ей нужен. Мама оставила группу "Поющие гитары", пошла в детский сад музработником, чтобы быть рядом со мной, потом оттуда пришлось уйти, и она работала прачкой. Всю жизнь посвятила мне», — вспоминал Малинин.

«Он все так же приезжал раз в год, но стал каким-то отстраненным, постоянно в заботах. Говорил с ним, но не ощущал присутствия, как будто он далеко. А еще помню, как папа объяснял мне, что он мой биологический отец. Так и говорил», — вспоминал артист.

Первые шаги в музыке

«Даже близкие друзья были уверены, что это всё блат, что меня засунули. Я не думаю, что у папы были на тот момент такие рычаги. Возможно, руководство "Фабрики" просто решило "подтянуть" звёздных детей», — говорил Никита.

Никита Малинин в «Фабрике звёзд»

«Почему многие "фабриканты" исчезли? Потому что в шоу-бизнесе своя тусовка, "мафия", кто подписал контракт с продюсером, тот и остался. А ко мне приходили и спрашивали: "Никита, почему Вы пропали?". Сначала чувствовал себя виноватым: люди же в меня верили, присылали смс. Но это не так легко», — отметил Никита.

Карьера Малинина после «Фабрики звёзд»

Танцевальная музыка и сотрудничество с коллегами

Попытки вернуться к популярности

Слухи об участии в СВО и ампутации ноги

Личная жизнь Никиты Малинина

«После этого я с Наташей уже не расставался. У меня прекрасная жена, помогает мне во всем, дома тоже все на ней. Добрый человек, мирится с моими недостатками», — делился Никита.

Отношения с отцом и семьёй

«Мы друг друга не поняли и разошлись. А потом как-то благодаря родной крови притянулись, встретились, поговорили нормально, по-мужски. Все эти старые обиды отбросили», — отмечал певец.

Потеря матери