«Сбой программы»: Экстрасенс шокировала заявлением о беременности Ольги Бузовой

04 сентября 2025, 11:49

Ясновидящая Аделина Панина диагностировала главную ошибку Бузовой в личной жизни

Аделина Панина (Фото: Telegram @adelinapanina)

Экстрасенс Аделина Панина высказала предположение о личной жизни телеведущей Ольги Бузовой. Слова ясновидящей приводит издание FurorMedia.





По словам Паниной, два года назад у Бузовой были все признаки беременности, и она должна была родить девочку. Однако, по словам ясновидящей, «произошёл сбой программы».



Также Аделина добавила, что, по её мнению, певица опасается негативного влияния на карьеру.

«Мне кажется, Ольга поставила себе неправильные приоритеты. Она почему-то размышляет так: либо карьера в её жизни, либо семья. Как только она всё это объединит в себе, тогда у неё будет и карьера, и семья», — высказалась экстрасенс.

