«Намеренно фальшивил»: Эксперт оправдал скандальное выступление Киркорова

Критик Бабичев объяснил фальшивое пение Киркорова на концерте продуманным пиаром
Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев высказал предположение о возможных причинах недавнего инцидента с выступлением Филиппа Киркорова. Своё мнение продюсер высказал в интервью изданию «Абзац».
Бабичев прокомментировал видеоролики, на которых артист, по мнению некоторых зрителей, не попадает в ноты во время живого исполнения. Евгений допустил, что такая ситуация могла быть преднамеренной и являться частью пиар-стратегии.
«Возможно, здесь заранее продуманный сценарий. Я не верю в то, что человек может внезапно разучиться петь», — отметил критик.В качестве альтернативы Бабичев предположил, что причиной могли стать трудные события в жизни артиста.
«Грош цена таким поклонникам, которые не поддерживают своего исполнителя», — сказал Бабичев.Критик также связал случившийся инцидент с возможным плохим самочувствием Киркорова, отметив его преданность сцене.