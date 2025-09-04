«Намеренно фальшивил»: Эксперт оправдал скандальное выступление Киркорова

04 сентября 2025, 10:53

Критик Бабичев объяснил фальшивое пение Киркорова на концерте продуманным пиаром

Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев высказал предположение о возможных причинах недавнего инцидента с выступлением Филиппа Киркорова. Своё мнение продюсер высказал в интервью изданию «Абзац».





Бабичев прокомментировал видеоролики, на которых артист, по мнению некоторых зрителей, не попадает в ноты во время живого исполнения. Евгений допустил, что такая ситуация могла быть преднамеренной и являться частью пиар-стратегии.

«Возможно, здесь заранее продуманный сценарий. Я не верю в то, что человек может внезапно разучиться петь», — отметил критик.

«Грош цена таким поклонникам, которые не поддерживают своего исполнителя», — сказал Бабичев.