Блогер Ида Галич задолжала налоговой 395 тысяч рублей

04 сентября 2025, 11:16

Ида Галич (Фото: Telegram @GALICH_onok)

Телеведущая и блогер Ида Галич задолжала Федеральной налоговой службе 395 тысяч рублей. Об этом сообщает «Постньюс».





По данным издания, Галич не оплатила деятельность своего ИП, которое связано с деятельностью рекламных агентств.





«При этом на Галич не числится каких-либо исполнительных производств и блокировок счетов», — говорится в материале.