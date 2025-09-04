Достижения.рф

Блогер Ида Галич задолжала налоговой 395 тысяч рублей

Ида Галич (Фото: Telegram @GALICH_onok)

Телеведущая и блогер Ида Галич задолжала Федеральной налоговой службе 395 тысяч рублей. Об этом сообщает «Постньюс».



По данным издания, Галич не оплатила деятельность своего ИП, которое связано с деятельностью рекламных агентств.

«При этом на Галич не числится каких-либо исполнительных производств и блокировок счетов», — говорится в материале.

Ранее Галич пожаловалась, что у неё украли аккаунт в Instagram*, где злоумышленники публиковали от её имени ложные посты, вводя подписчиков в заблуждение.

Через несколько дней блогер смогла вернуть страничку с помощью специалистов, которых она с иронией назвала «кибер Робин Гудами». Женщина не стала скрывать, что восстановление доступа обошлось ей недёшево, но сумму не раскрыла.

*запрещён в РФ.
Элина Позднякова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0