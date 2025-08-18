Слухи об изменах, связь с Украиной и отношения с Анной Михайловской: как живет звезда «Околофутбола» Александр Ратников
Российский актёр театра и кино Александр Ратников известен зрителям по фильмам и сериалам «Капитанша», «Околофутбола» и «Света с того света». 18 августа артисту исполняется 46 лет. О том, как складывалась его карьера, личная жизнь и чем он занимается сегодня, расскажет «Радио 1».
Биография Александра Ратникова: детство и юностьБудущий актер родился 18 августа 1979 года в Москве под фамилией Скотников. В детстве он занимался акробатикой, футболом в клубе «Динамо» и карате, мечтая о спортивной карьере. Позже планировал поступать в медицинский институт и стать нейрохирургом, но после знакомства с миром театра решил посвятить себя искусству.
Сначала Ратников поступил в музыкальное училище имени Гнесиных на вокальное отделение, а затем окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ. Семь лет он служил в театре Олега Табакова, где и получил опыт, ставший основой его актерской карьеры. В 2011 году артист сменил фамилию на Ратников по совету коллег.
Начало карьеры Ратникова: успех в «Околофутболе»На экране актер дебютировал в 2004 году в короткометражке «Увольнение». Популярность ему принесла роль в драме «Околофутбола», где он сыграл харизматичного лидера фанатской «фирмы» по прозвищу Тичер.
С тех пор Ратников снялся во множестве проектов:
- мелодрама «Капитанша»;
- комедия «Света с того света»;
- исторический блокбастер «Союз спасения»;
- криминальная драма «Капельник».
Личная жизнь Александра Ратникова: развод с Анной ТараторкинойПервой серьезной любовью актера стала девушка из студенческих лет в Гнесинке, имя которой он предпочитает не раскрывать.
Настоящие семейные отношения у Ратникова сложились с актрисой Анной Тараторкиной, дочерью народного артиста Георгия Тараторкина. Пара познакомилась на съемках и вскоре поженилась. В 2010 году у них родился сын Никита. Однако в конце 2019 года супруги развелись. Причины расставания не афишировались, однако источники утверждали, что инициатором была Анна.
«К сожалению, я не принимаю непосредственного участия в воспитании сына, потому что наша семья распалась. Но при этом мы часто с Никитой созваниваемся, видимся. У меня с сыном достаточно доверительные и дружеские отношения. Я очень горжусь тем, что у нас они именно такие. Я очень его люблю и никогда не стесняюсь говорить ему об этом», — рассказывал актер.
В СМИ появлялись слухи о возможных романах Ратникова с коллегами, включая Анну Михайловскую. После развода актер тяжело переживал потерю семьи и родителей, ушедших в тот же период. Некоторое время спустя его заметили в компании эффектной брюнетки по имени Татьяна, однако достоверных данных о развитии этих отношений нет.
Связь Ратникова с УкраинойВ 2017 году Александр Ратников участвовал в съемках сериала «Капитанша», которые проходили на Украине.
«Если суммировать время, проведенное на съемочной площадке, то получается целый отрезок жизни — полтора года я провел в разных городах и странах: в Киеве, на Кипре, под Одессой», — говорил он.
После начала спецоперации актер воздерживался от публичных высказываний о событиях и не отвечал на вопросы украинских подписчиков в соцсетях. В апреле 2022 года украинский актер Тарас Цымбалюк обратился к Ратникову в соцсетях, опубликовав его фото. Он раскритиковал российского коллегу и других артистов, ранее снимавшихся в Украине, за молчание о СВО. По словам Цымбалюка, эти актеры заявляли ему, что именно украинские проекты помогли им стать известными.
Александр Ратников сегодня: творчество после 2020 годаРатников продолжает активно сниматься и играть в театре. В 2025 году он исполнил главную роль в драме «Вне закона», где вместе с ним снялись Максим Важов и Иван Бровин. Также актер вернулся к своим героям в продолжении проектов «Анна Медиум. Новые серии» и «Краснов. Новые серии».
Не оставил он и сцену: спектакль «Мы летим, или Боинг-Боинг» с его участием собирает аншлаги. Постановка отличается звездным составом — вместе с Ратниковым играют Ольга и Татьяна Арнтгольц, Станислав Бондаренко и другие артисты.