Слухи об изменах, связь с Украиной и отношения с Анной Михайловской: как живет звезда «Околофутбола» Александр Ратников

Александр Ратников (фото: Instagram* / alex_ratnikov)

Российский актёр театра и кино Александр Ратников известен зрителям по фильмам и сериалам «Капитанша», «Околофутбола» и «Света с того света». 18 августа артисту исполняется 46 лет. О том, как складывалась его карьера, личная жизнь и чем он занимается сегодня, расскажет «Радио 1».



Биография Александра Ратникова: детство и юность

Будущий актер родился 18 августа 1979 года в Москве под фамилией Скотников. В детстве он занимался акробатикой, футболом в клубе «Динамо» и карате, мечтая о спортивной карьере. Позже планировал поступать в медицинский институт и стать нейрохирургом, но после знакомства с миром театра решил посвятить себя искусству.

Сначала Ратников поступил в музыкальное училище имени Гнесиных на вокальное отделение, а затем окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ. Семь лет он служил в театре Олега Табакова, где и получил опыт, ставший основой его актерской карьеры. В 2011 году артист сменил фамилию на Ратников по совету коллег.

Начало карьеры Ратникова: успех в «Околофутболе»

На экране актер дебютировал в 2004 году в короткометражке «Увольнение». Популярность ему принесла роль в драме «Околофутбола», где он сыграл харизматичного лидера фанатской «фирмы» по прозвищу Тичер.

С тех пор Ратников снялся во множестве проектов:
  • мелодрама «Капитанша»;
  • комедия «Света с того света»;
  • исторический блокбастер «Союз спасения»;
  • криминальная драма «Капельник».
Зрители отмечают его умение перевоплощаться и одинаково органично существовать как в серьезных драматических ролях, так и в легких комедийных образах.

Александр Ратников (фото: Instagram* / alex_ratnikov)

Личная жизнь Александра Ратникова: развод с Анной Тараторкиной

Первой серьезной любовью актера стала девушка из студенческих лет в Гнесинке, имя которой он предпочитает не раскрывать.

Настоящие семейные отношения у Ратникова сложились с актрисой Анной Тараторкиной, дочерью народного артиста Георгия Тараторкина. Пара познакомилась на съемках и вскоре поженилась. В 2010 году у них родился сын Никита. Однако в конце 2019 года супруги развелись. Причины расставания не афишировались, однако источники утверждали, что инициатором была Анна.

«К сожалению, я не принимаю непосредственного участия в воспитании сына, потому что наша семья распалась. Но при этом мы часто с Никитой созваниваемся, видимся. У меня с сыном достаточно доверительные и дружеские отношения. Я очень горжусь тем, что у нас они именно такие. Я очень его люблю и никогда не стесняюсь говорить ему об этом», — рассказывал актер.

В СМИ появлялись слухи о возможных романах Ратникова с коллегами, включая Анну Михайловскую. После развода актер тяжело переживал потерю семьи и родителей, ушедших в тот же период. Некоторое время спустя его заметили в компании эффектной брюнетки по имени Татьяна, однако достоверных данных о развитии этих отношений нет.

Александр Ратников и Анна Михайловская (фото: Instagram* / alex_ratnikov)

Связь Ратникова с Украиной

В 2017 году Александр Ратников участвовал в съемках сериала «Капитанша», которые проходили на Украине.

«Если суммировать время, проведенное на съемочной площадке, то получается целый отрезок жизни — полтора года я провел в разных городах и странах: в Киеве, на Кипре, под Одессой», — говорил он.

После начала спецоперации актер воздерживался от публичных высказываний о событиях и не отвечал на вопросы украинских подписчиков в соцсетях. В апреле 2022 года украинский актер Тарас Цымбалюк обратился к Ратникову в соцсетях, опубликовав его фото. Он раскритиковал российского коллегу и других артистов, ранее снимавшихся в Украине, за молчание о СВО. По словам Цымбалюка, эти актеры заявляли ему, что именно украинские проекты помогли им стать известными.

Александр Ратников сегодня: творчество после 2020 года

Ратников продолжает активно сниматься и играть в театре. В 2025 году он исполнил главную роль в драме «Вне закона», где вместе с ним снялись Максим Важов и Иван Бровин. Также актер вернулся к своим героям в продолжении проектов «Анна Медиум. Новые серии» и «Краснов. Новые серии».

Не оставил он и сцену: спектакль «Мы летим, или Боинг-Боинг» с его участием собирает аншлаги. Постановка отличается звездным составом — вместе с Ратниковым играют Ольга и Татьяна Арнтгольц, Станислав Бондаренко и другие артисты.
Дайана Хусинова

