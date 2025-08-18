18 августа 2025, 16:16

Российский актёр театра и кино Александр Ратников известен зрителям по фильмам и сериалам «Капитанша», «Околофутбола» и «Света с того света». 18 августа артисту исполняется 46 лет. О том, как складывалась его карьера, личная жизнь и чем он занимается сегодня, расскажет «Радио 1».





Биография Александра Ратникова: детство и юность

Начало карьеры Ратникова: успех в «Околофутболе»

мелодрама «Капитанша»;

комедия «Света с того света»;

исторический блокбастер «Союз спасения»;

криминальная драма «Капельник».

Личная жизнь Александра Ратникова: развод с Анной Тараторкиной

«К сожалению, я не принимаю непосредственного участия в воспитании сына, потому что наша семья распалась. Но при этом мы часто с Никитой созваниваемся, видимся. У меня с сыном достаточно доверительные и дружеские отношения. Я очень горжусь тем, что у нас они именно такие. Я очень его люблю и никогда не стесняюсь говорить ему об этом», — рассказывал актер.

Связь Ратникова с Украиной

«Если суммировать время, проведенное на съемочной площадке, то получается целый отрезок жизни — полтора года я провел в разных городах и странах: в Киеве, на Кипре, под Одессой», — говорил он.

Александр Ратников сегодня: творчество после 2020 года