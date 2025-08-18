Достижения.рф

Джессика Бил показала редкие кадры повзрослевших сыновей

Супруга Джастина Тимберлейка поделилась фотографиями подросших сыновей
Джессика Бил и Джастин Тимберлейк (Фото: Instagram* / @jessicabiel)

Актриса Джессика Бил порадовала подписчиков новыми снимками из семейного архива.



43-летняя звезда, обычно старающаяся оберегать личную жизнь своих детей от внимания общественности, опубликовала в личном блоге фото сыновей — 10-летнего Сайласа и 5-летнего Финнеаса.

Дети Джастина Тимберлейка и Джессики Бил (Фото: Instagram* / @jessicabiel)
На кадрах запечатлены летние забавы мальчиков: старший сын осваивает скейтборд, а младший катается на ярко-зелёном самокате. Под публикацией Джессика оставила тёплую подпись: «Семейное летнее настроение».

Интерес к семье актрисы усилился на фоне новостей о состоянии здоровья её супруга, Джастина Тимберлейка. Недавно музыкант рассказал, что у него диагностирована болезнь Лайма. По его словам, он долго скрывал диагноз, чтобы избежать излишнего сочувствия, и отметил, что заболевание оказывает серьёзное влияние как на тело, так и на психику.
