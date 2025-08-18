Татьяна Буланова призналась в любви к Казани
Татьяна Буланова отметила, что всегда с удовольствием приезжает в Казань
Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова станет хедлайнером праздничного концерта по случаю Дня Республики в Казани.
Исполнительница популярных хитов «Ясный мой свет», «Мой сон» и «Не плачь» рассказала корреспонденту «Татар-информа», что в последние месяцы посещала столицу Татарстана несколько раз и очень любит этот город.
«Я была здесь пару раз за этот год. Я обожаю этот город и восхищаюсь его жителями», – отметила певица.По словам Булановой, приглашение выступить в Казани она приняла без раздумий.
«Я согласилась, как только получила предложение о выступлении, потому что каждый раз, приезжая в Казань, испытываю удовольствие», – добавила она.Также певица сообщила, что на празднике исполнит свои самые известные песни из 90-х.
«Постараемся составить программу так, чтобы казанские зрители услышали самые яркие песни», – заключила Буланова.