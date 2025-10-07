Силы ПВО уничтожили ночью в Тульской области четыре украинских БПЛА
В Тульской области ночью подразделения ПВО России успешно уничтожили четыре украинских беспилотника. Губернатор Дмитрий Миляев сообщил об этом в своем Telegram-канале.
Атака дронов началась во вторник в 00:07 и длилась шесть часов. К счастью, никто не пострадал, а повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Миляев подчеркнул, что ситуация под контролем и опасность миновала.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
