Служба по контракту 2025: куда могут распределить на службу, какие льготы и выплаты положены в Подмосковье

17 июня 2025, 14:26

Видео: Минобороны РФ

Для повышения эффективности выполнения задач российской специальной военной операции можно заключить контракт с Министерством обороны РФ и оказать поддержку соотечественникам в защите интересов Родины на фронте. Государство предоставляет своим защитникам и их семьям множество пособий и льгот. Стоит отметить, что единовременная выплата была увеличена и теперь составляет 2,3 миллиона рублей.





Содержание Служба по контракту в Подмосковье Высокий уровень подготовки и экипировки Привлекательные финансовые условия Социальные гарантии для военнослужащих и их семей Требования для заключения контракта Льготы для семьи

Служба по контракту в Подмосковье

Высокий уровень подготовки и экипировки

Привлекательные финансовые условия

Социальные гарантии для военнослужащих и их семей

Требования для заключения контракта

Льготы для семьи