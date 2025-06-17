Мигранты обманом отправили россиянина на СВО и получали за него зарплату

17 июня 2025, 11:57

Семья из Томска обвинила мигрантов в отправлении их родственника на СВО обманом

Фото: iStock/ fortton

Россиянин связался с мигрантами, которые отправили его на спецоперацию (СВО) по поддельным документам и пропал, сообщил Телеграм-канал «Русская Община ZOV».