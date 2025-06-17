Мигранты обманом отправили россиянина на СВО и получали за него зарплату
Россиянин связался с мигрантами, которые отправили его на спецоперацию (СВО) по поддельным документам и пропал, сообщил Телеграм-канал «Русская Община ZOV».
Во время поиска работы мужчина познакомился с уроженцами Закавказья. Затем его увезли в неизвестном направлении. Через некоторое время мать и сестра россиянина выяснили, что он уехал в зону спецоперации.
После обращения семьи горожанина в «Русскую общину» получилось узнать, что жителю Томска выдали документы на новые фамилию, имя и отчество.
Близкие бойца полагают, что мужчину отправили на СВО мошенническим путем. При этом у некоего Наиля есть доверенность, на основании которой он получает зарплату россиянина, утверждает его мать. Связи с мужчиной нет.
Ранее сообщалось, что командование 72-й отдельной механизированной бригады имени Чёрных запорожцев ВСУ прибыло на учебный полигон в Черниговской области, чтобы забрать новобранцев, названных «смертниками».
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