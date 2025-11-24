Служба по контракту в Московской области: льготы и поддержка военных и их семей
В Подмосковье для военных, проходящих службу по контракту, доступны финансовые и социальные льготы. В регионе также реализуются программы, направленные на поддержку их семей.
В общей сложности для бойцов и их близких действуют 75 мер поддержки, 32 из которых являются областными. В их числе – бесплатное соцобслуживание для ветеранов и доступ к трём крупнейшим реабилитационным центрам области. Полный перечень доступен на сайте омбудсмена Подмосковья. Также есть специальный навигатор на местном портале госуслуг.
Военнослужащим, заключившим контракт в Московской области, полагаются государственные компенсации, единоразовые выплаты от региона и всесторонняя социальная помощь. Также зачисленным в ряды ВС РФ иностранцам доступно более быстрое получение российского гражданства.
Семьи военнослужащих тоже имеют ряд преимуществ. Так, например, родственники бойцов всегда смогут найти работу в случае, если их руководству придётся сокращать штат. А дети контрактников могут учиться в лучших вузах России, получать бесплатное питание в школах и ускоренно зачисляться в детсад.
Ежемесячные же выплаты зависят от должностей и званий. Рядовые получают от 204 тысяч рублей, сержанты – от 232 тысяч рублей, а заместители командиров взвода – от 242 тысяч. Также к основному окладу причисляются премии за выполнение боевых задач, включая вознаграждения за уничтожение вражеской техники.
Более подробную информацию можно получить на сайте контрактмо.рф или по телефону +7 495 990 7777.
