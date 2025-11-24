В Химках прошёл урок о долге и чести ко Дню военной присяги
В Химках отметили День военной присяги и провели патриотический урок в спортшколе «Виктория». Здесь объединили юных спортсменов, чтобы рассказать о том, что значит клятва на верность Отечеству, и помочь собрать гуманитарную помощь для наших военнослужащих, сообщили в Администрации городского округа Химки.
С приветственным словом выступила муниципальный депутат Инна Монастырская.
«Очень важно помнить свою историю и воспитывать дух патриотизма в подрастающем поколении. Рассказывая о таких священных ритуалах, как военная присяга, мы объясняем детям, что такое долг, честь и ответственность перед своей страной», – поделилась Инна.
В округе подчеркнули, что именно эти ценности формируют основу сильного государства. Военная присяга — это торжественная клятва, которую каждый гражданин дает при вступлении в Вооружённые Силы. Это не просто слова, а обязательство оставаться верным своему народу. После лекции ребята помогли упаковать коробки с гумпомощью и погрузили их в машины для дальнейшей отправки на передовую.
«Помогать нашим военным – это наш общий долг. С первых дней специальной военной операции в Химках организован масштабный сбор гуманитарных грузов», – отметил депутат Совета депутатов Валентин Герасимов.
Жители, предприятия и волонтеры Химок уже собрали более 600 тонн помощи. Патриотическое занятие стало частью большой программы мероприятий, которые в муниципалитете проводят с прошлого года. Местный депутат Ирина Спирина напомнила, что их цель — объединить разные поколения вокруг общих ценностей: любви к стране, уважения к её истории и культуры.