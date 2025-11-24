В Химках прошёл урок о долге и чести ко Дню военной присяги

24 ноября 2025, 09:02

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Химки

В Химках отметили День военной присяги и провели патриотический урок в спортшколе «Виктория». Здесь объединили юных спортсменов, чтобы рассказать о том, что значит клятва на верность Отечеству, и помочь собрать гуманитарную помощь для наших военнослужащих, сообщили в Администрации городского округа Химки.





С приветственным словом выступила муниципальный депутат Инна Монастырская.





«Очень важно помнить свою историю и воспитывать дух патриотизма в подрастающем поколении. Рассказывая о таких священных ритуалах, как военная присяга, мы объясняем детям, что такое долг, честь и ответственность перед своей страной», – поделилась Инна.

«Помогать нашим военным – это наш общий долг. С первых дней специальной военной операции в Химках организован масштабный сбор гуманитарных грузов», – отметил депутат Совета депутатов Валентин Герасимов.