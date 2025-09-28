«Ботокс разошёлся»: Таисия Повалий заявила о неудаче с уколами красоты
Певица Таисия Повалий заявила, что у неё разошёлся ботокс
60-летняя певица Таисия Повалий сообщила, что у неё разошелся ботокс. Об этом пишет mk.ru.
Певица не скрывает, что пользуется услугами косметологов. Она открыто заявила о намерении продолжать процедуры омоложения. Так, Повалий рассказала, что планирует обновить инъекции ботокса.
«Я уколы собираюсь идти делать, у меня ботокс разошёлся. Конечно, больно, а что делать?» — сказала она.Повалий добавила, что её супруг нормально относится к так называемым «уколам красоты» и даже возит её на эти процедуры. Ранее певица говорила, что в начале развития частной косметологии она одна из первых решила испытать новые процедуры. В результате ей вкололи гель, который плохо рассасывается.