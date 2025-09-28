«Ботокс разошёлся»: Таисия Повалий заявила о неудаче с уколами красоты

28 сентября 2025, 15:02

Певица Таисия Повалий заявила, что у неё разошёлся ботокс

Таисия Повалий (Фото: Instagram* @tpovaliyofficial)

60-летняя певица Таисия Повалий сообщила, что у неё разошелся ботокс. Об этом пишет mk.ru.





Певица не скрывает, что пользуется услугами косметологов. Она открыто заявила о намерении продолжать процедуры омоложения. Так, Повалий рассказала, что планирует обновить инъекции ботокса.

«Я уколы собираюсь идти делать, у меня ботокс разошёлся. Конечно, больно, а что делать?» — сказала она.