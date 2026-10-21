21 октября 2026, 13:57

Анна Кошмал (Фото: кадр из сериала «Сваты»)

Анна Кошмал получила широкую известность после роли Жени Ковалевой в сериале «Сваты». Артистка занималась вокалом и танцами, снималась в украинских проектах, записывала песни и создала семью. В 2025 году она во второй раз стала мамой и взяла паузу в карьере. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство и образование Анны Кошмал Как Анна Кошмал попала в «Сваты» Фильмы и сериалы с Анной Кошмал Музыка в карьере актрисы Муж Анны Кошмал и дети Чем Анна Кошмал занимается сейчас

Детство и образование Анны Кошмал

Как Анна Кошмал попала в «Сваты»

Фильмы и сериалы с Анной Кошмал

Анна Кошмал (Фото: кадр из фильма «Забудь и вспомни»)

Музыка в карьере актрисы

Муж Анны Кошмал и дети

Чем Анна Кошмал занимается сейчас