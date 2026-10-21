Смена имиджа, рождение детей и осуждение СВО: куда пропала девушка-гот Анна Кошмал из сериала «Сваты»?
Анна Кошмал получила широкую известность после роли Жени Ковалевой в сериале «Сваты». Артистка занималась вокалом и танцами, снималась в украинских проектах, записывала песни и создала семью. В 2025 году она во второй раз стала мамой и взяла паузу в карьере. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство и образование Анны КошмалАнна Сергеевна Кошмал родилась 22 октября 1994 года в Киеве. С ранних лет она мечтала о творческой профессии. Девочку одинаково увлекали хореография, музыка и сцена. Будущая актриса занималась в студии бального и современного танца. Она посещала музыкальную школу и детскую театральную студию. После окончания школы Кошмал поступила в Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств имени Л. И. Утесова. Она выбрала музыкальный факультет и освоила специальность «эстрадный вокал». Позднее артистка продолжила образование на режиссерском отделении академии, куда поступила сразу на третий курс.
Как Анна Кошмал попала в «Сваты»На телеэкранах Анна Кошмал появилась в 2011 году. Тогда 17-летняя девушка занималась в театральном кружке «Республика KIDS». Там ее заметили агенты студии «Квартал-95» и пригласили на кастинг. Во время прослушивания Анна не знала названия проекта. Ей предложили попробовать себя в образе девушки-гота. После успешного кастинга Кошмал узнала, что сыграет повзрослевшую Женю Ковалеву в сериале «Сваты».
Этот проект стал началом ее актерской карьеры. Ради роли светловолосая от природы девушка перекрасилась в брюнетку. Актриса рассказывала, что легко вошла в образ неформалки. В подростковые годы она отличалась своенравным и вспыльчивым характером. В «Сватах» Кошмал показала не только актерские способности, но и вокальные данные. В начале съемок она не умела играть на гитаре. Освоить инструмент ей помог Федор Добронравов.
После завершения показа сериала и начала СВО Анна публично осудила бывших коллег по проекту. Она заявила, что не хочет поддерживать с ними общение.
Фильмы и сериалы с Анной КошмалПосле успеха «Сватов» актриса стала получать новые предложения. В ее фильмографии появились сериалы и полнометражные картины разных жанров.
Кошмал сыграла в проектах «Сашка», «Когда наступит рассвет», «Слуга народа», «Забудь и вспомни», «Не зарекайся», «Письмо надежды», «Сказка старого мельника», «Хозяйка», «Село на миллион», «Балерина», «Хороший парень», «Чужие-родные», «Замок на песке», «Тайсон» и «Три цвета любви».
В 2024 году артистка продолжала сниматься в Украине. Она работала над комедийным сериалом «Успеть до 30» и публиковала кадры со съемочной площадки.
Музыка в карьере актрисыЛюбовь к музыке Анна Кошмал сохранила со школьных лет. После популярности «Сватов» она выпустила сольную песню «Поставлю на повтор». Этот сингл не связан с киноработами актрисы. Кошмал исполняла композиции в сериале и появлялась в музыкальных видеоклипах. Вокал остается важной частью ее творческой биографии наряду с работой в кадре.
Муж Анны Кошмал и детиАнна Кошмал называет себя романтичным человеком и не скрывает, что в юности испытывала симпатию к партнеру по танцевальной студии. Позже ее избранником стал оператор со съемок «Сватов». Журналисты и поклонники приписывали артистке роман с одногруппником. Однако Кошмал отрицала эти сообщения. По ее словам, их связывала только дружба. Зимой 2017 года актриса вышла замуж за молодого человека по имени Иван. До свадьбы пара долгое время жила вместе. Муж Анны не связан с киноиндустрией.
Торжество прошло в романтическом стиле, о котором мечтала актриса. Невеста выбрала пышное белое платье, а молодожены устроили фотосессию в апартаментах со старинным интерьером. В 2018 году у супругов родился сын Михаил. В 2024-м Кошмал сообщила о второй беременности. Она опубликовала видео с танцем и показала округлившийся живот. В марте 2025 года в Киеве родилась дочь София.