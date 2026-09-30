«Стала круче двигаться»: Ольга Бузова рассказала о своём профессиональном росте

30 сентября 2026, 12:31

Певица Ольга Бузова рассказала о прогрессе в вокале и хореографии

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала kp.ru, что педагоги замечают её профессиональный рост как исполнительницы за годы карьеры.





Бузова отметила, что преподаватели по вокалу удивляются её успехам.

«Если раньше я писала одну песню на студии по несколько часов, то теперь мне хватает парочки. Я выросла во всех планах моей музыкальной карьеры. Мои хореографы — а в шоу «Разрешаю себе» их у меня аж трое, — говорят, что я стала круче двигаться, моя танцевальная лексика стала обширнее и чётче», — рассказала Ольга.