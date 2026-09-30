«Стала круче двигаться»: Ольга Бузова рассказала о своём профессиональном росте
Певица Ольга Бузова рассказала о прогрессе в вокале и хореографии
Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала kp.ru, что педагоги замечают её профессиональный рост как исполнительницы за годы карьеры.
Бузова отметила, что преподаватели по вокалу удивляются её успехам.
«Если раньше я писала одну песню на студии по несколько часов, то теперь мне хватает парочки. Я выросла во всех планах моей музыкальной карьеры. Мои хореографы — а в шоу «Разрешаю себе» их у меня аж трое, — говорят, что я стала круче двигаться, моя танцевальная лексика стала обширнее и чётче», — рассказала Ольга.Артистка подчеркнула, что упорная работа открывает перед человеком даже самые глухие двери. При этом певица добавила, что любые сферы даются ей с большим трудом. Именно поэтому она постоянно прикладывает огромные усилия и тратит много времени, чтобы освоить новые навыки.