21 августа 2025, 10:37

Фото: istockphoto / Evgeny555

21 августа вооружённые силы РФ продолжают удерживать инициативу на ключевых направлениях фронта, несмотря на ожесточённое сопротивление ВСУ. Основное внимание уделяется разрушению военной инфраструктуры противника, укреплению оборонительных рубежей и созданию условий для дальнейшего продвижения. По данным Минобороны РФ и военных корреспондентов, обстановка на линии соприкосновения остаётся динамичной. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».





Содержание Херсонское направление: удары по дронам Запорожское направление: бои под Плавнями и Степногорском Константиновское направление: борьба за стратегические высоты Северское направление: оживление линии фронта Краснолиманское направление: продвижение к Ставкам Купянское направление: закрепление в Соболевке Харьковское и Сумское направления: отражение атак ВСУ Угледарское направление: освобождение Новогеоргиевки Покровское направление: успехи у Шахово и Владимировки Удары ВКС РФ по объектам ВСУ: Одесса, Измаил, Крым

Херсонское направление: удары по дронам

Запорожское направление: бои под Плавнями и Степногорском

Константиновское направление: борьба за стратегические высоты

Северское направление: оживление линии фронта

Краснолиманское направление: продвижение к Ставкам

Купянское направление: закрепление в Соболевке

Харьковское и Сумское направления: отражение атак ВСУ

Угледарское направление: освобождение Новогеоргиевки

Покровское направление: успехи у Шахово и Владимировки

Удары ВКС РФ по объектам ВСУ: Одесса, Измаил, Крым