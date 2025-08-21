Достижения.рф

Смерть мирных жителей, ожесточенные бои в Степногорске, удары по нефтебазе «Тритон»: последние новости СВО на 21 августа

21 августа вооружённые силы РФ продолжают удерживать инициативу на ключевых направлениях фронта, несмотря на ожесточённое сопротивление ВСУ. Основное внимание уделяется разрушению военной инфраструктуры противника, укреплению оборонительных рубежей и созданию условий для дальнейшего продвижения. По данным Минобороны РФ и военных корреспондентов, обстановка на линии соприкосновения остаётся динамичной. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».



Херсонское направление: удары по дронам

На херсонском участке российские войска продолжают уничтожать пусковые установки беспилотников, узлы связи и живую силу противника. Основные удары наносятся в районах Херсона, Антоновки, Никольского и на острове Корабел. За последние сутки зафиксировано 67 обстрелов левобережья Херсонской области со стороны ВСУ. В Новой Збурьевке погибли три мирных жителя, ещё семь человек получили ранения. Российские системы ПВО активно отражают атаки украинских дронов, что позволяет минимизировать ущерб гражданской инфраструктуре.

Запорожское направление: бои под Плавнями и Степногорском

Обстановка в Запорожской области остаётся напряжённой. Основные бои продолжаются в районе Плавней и Степногорска. Позиционные столкновения фиксируются у Новоданиловки, Нестерянки и Малой Токмачки. Российские подразделения методично разрушают логистику противника, нанося удары по складам и пунктам управления, что ограничивает возможности ВСУ для манёвра.

Константиновское направление: борьба за стратегические высоты

На Константиновском участке продолжаются бои за контроль над высотами в районах Полтавки и Русин Яра. Продвижение российских сил в сторону Софиевки и Шахово демонстрирует постепенный успех. В районе Торецка сохраняется напряжённая обстановка — столкновения фиксируются в Катериновке, Клебан-Быке, Александро-Шультино и южнее Ступочек.

Северское направление: оживление линии фронта

Российские войска активизировали действия южнее Северска. Наступление ведётся со стороны Ивано-Дарьевки и Выемки. В районе Новосёловки идут локальные бои, а южнее Григоровки проводится зачистка «серой зоны». Эти действия создают условия для дальнейшего продвижения на данном участке.

Краснолиманское направление: продвижение к Ставкам

В районе Шандриголово и Среднего идут позиционные бои. Под Торским ВСУ предпринимают активные контратаки, используя артиллерию и беспилотники. При этом российские подразделения смогли продвинуться на 500 метров западнее Колодезей в сторону Ставков. Тактические успехи отмечаются и в районе Петровского.

Купянское направление: закрепление в Соболевке

На Купянском направлении российские силы заняли Соболевку и усилили контроль над трассой на Чугуев. ВСУ пытались контратаковать в районах Синьковки и Петропавловки, однако эти действия не привели к изменению линии фронта. По неподтверждённым данным, бои идут в районе станции Заосколье.

Харьковское и Сумское направления: отражение атак ВСУ

Под Харьковом продолжаются локальные бои в районе Синельниково и Липцев. На Сумском направлении украинские диверсионные группы предприняли попытки проникновения вглубь территории России через район Тёткино, но они были пресечены. ВСУ усилили авиационную активность: фиксируется использование Су-27 и F-16 для ударов по районам Суджи и Тёткино. Однако эти действия не дали ощутимого результата. Основные бои сосредоточены в районах Юнаковки и Новоконстантиновки, где линия соприкосновения остаётся стабильной.

Угледарское направление: освобождение Новогеоргиевки

Минобороны РФ сообщило о взятии Новогеоргиевки, что позволило российским войскам окружить украинский гарнизон в Камышевахе с трёх сторон. В районе Темировки идут бои за населённый пункт Обратное. На линии Январское – Александроград продолжаются встречные сражения. Контратаки ВСУ в сторону Великомихайловки успеха не принесли.

Покровское направление: успехи у Шахово и Владимировки

На Покровском направлении российские войска продолжают наступление. Освобождены населённые пункты Сухецкое и Панковка. В западной части Владимировки идут ожесточённые бои. Российские силы продвигаются к Весёлому через Кучеров Яр, сжимая кольцо вокруг Шахово. В районе Никаноровки и Рубежного ВСУ пытаются контратаковать со стороны Белицкого, но удержать инициативу не удаётся.

Удары ВКС РФ по объектам ВСУ: Одесса, Измаил, Крым

Воздушно-космические силы России нанесли удары по объектам ВСУ в восьми регионах Украины. В Одесской области более 30 попаданий пришлось по нефтебазе «Тритон» в Измаиле. Уничтожен крупный логистический узел и повреждён нефтетанкер.

На аэродроме Гидропорт под Одессой уничтожена пусковая установка ЗРК (по разным данным, IRIS-T или Patriot). Средства ПВО РФ за ночь сбили 42 украинских беспилотника над девятью регионами, а за сутки — 217 БПЛА. У побережья Крыма предотвращена попытка высадки украинского десанта на плавучие установки газоконденсатного месторождения.
