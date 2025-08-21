Вэнс: Россия хочет получить территорию, которая находится под контролем Украины

21 августа 2025, 10:09

Фото: iStock/IherPhoto

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Москва стремится получить «определенные участки территории», одна часть из которых ей уже принадлежит, но другая все еще находится под контролем Киева. Его слова приводит агентство Bloomberg.





Американский политик убежден, что встреча лидеров стран Владимира Путина и Владимира Зеленского могла бы помочь добиться прогресса по мирному урегулированию конфликта.

«Россияне хотят определенные участки территории, большую часть которых они уже взяли под свой контроль, но некоторые — нет», — сказал Вэнс.