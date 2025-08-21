Ивлев заявил попытка диверсии ВСУ в Черном море направлена на срыв переговоров

21 августа 2025, 09:52

Фото: iStock/apagafonova

В ночь с 19 на 20 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку осуществить диверсионную операцию в акватории Черного моря, направленную на Крым. Об этом сообщает Минобороны России, уточняя, что операция была пресечена с использованием расчетов беспилотников. Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, прокомментировал инцидент, заявив, что действия киевского режима направлены на срыв мирных переговоров и продолжение военного конфликта с Россией, пишет РИА Новости.





Он также отметил, что такие атаки не могли бы происходить без согласования со странами Западной Европы. Ивлев выразил мнение, что попытка теракта на Крымском мосту и высадка десанта ВСУ на западном побережье Крыма могут быть связаны и должны были произойти синхронно.





«Но не сложилось, благодаря ФСБ и армии России», — подчеркнул он, добавив слова благодарности расчетам БПЛА и Черноморскому флоту за успешное предотвращение диверсионно-террористической атаки.