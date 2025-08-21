Ивлев заявил попытка диверсии ВСУ в Черном море направлена на срыв переговоров
В ночь с 19 на 20 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку осуществить диверсионную операцию в акватории Черного моря, направленную на Крым. Об этом сообщает Минобороны России, уточняя, что операция была пресечена с использованием расчетов беспилотников. Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, прокомментировал инцидент, заявив, что действия киевского режима направлены на срыв мирных переговоров и продолжение военного конфликта с Россией, пишет РИА Новости.
Он также отметил, что такие атаки не могли бы происходить без согласования со странами Западной Европы. Ивлев выразил мнение, что попытка теракта на Крымском мосту и высадка десанта ВСУ на западном побережье Крыма могут быть связаны и должны были произойти синхронно.
«Но не сложилось, благодаря ФСБ и армии России», — подчеркнул он, добавив слова благодарности расчетам БПЛА и Черноморскому флоту за успешное предотвращение диверсионно-террористической атаки.
Кроме того, Ивлев заверил, что подразделения территориальной обороны Крыма (Крымский БАРС) всегда готовы достойно отразить любые нападения со стороны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.