Запад может разместить войска на Украине без одобрения России, пишет NYT
Запад может разместить свои войска на территории Украины без одобрения России. Об этом пишет газета The New York Times.
Ряд аналитиков полагает, что западные государства могут разместить войска на Украине после окончания боевых действий вопреки мнению российской стороны. Другие же утверждают, что Москва изначально не согласилась бы на мирное соглашение, если бы такая вероятность сохранялась, учитывая активное противодействие Владимира Путина присутствию войск НАТО на Украине.
Старший политолог американского аналитического центра Rand Самюэль Шарап заявил, что было бы неудивительно, если бы такая перспектива удерживала российские власти от согласия на прекращение конфликта.
Читайте также: