Смерть мирного жителя в Новой Збурьевке, бои в Степногорске, атаки в Крыму: последние новости СВО на 27 августа
На 27 августа 2025 года ход Специальной военной операции остаётся крайне напряжённым. Бои продолжаются практически на всех участках линии соприкосновения. Российские войска ведут наступательные действия и наносят удары по тыловой инфраструктуре противника, в то время как ВСУ активно применяют беспилотники и пытаются проводить контратаки. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Херсонское направление: удары ВКС РФ и обстрелы ВСУРоссийские ВКС нанесли удар четырьмя авиабомбами ФАБ по пункту временной дислокации ВСУ в селе Надднепрянское. В ответ украинские формирования 89 раз обстреляли населённые пункты на левом берегу Днепра. В результате атак погиб мирный житель в Новой Збурьевке, ещё трое получили ранения в Алёшках и Каховке. В Горностаевке повреждена электроподстанция.
Особую тревогу вызывает поступление на вооружение морской пехоты ВСУ безэкипажных катеров «Барракуда», которые, предположительно, будут использоваться в дельте Днепра.
Запорожский фронт: ожесточённые бои за Плавни и СтепногорскВ районе Плавней российские подразделения добились тактических успехов, однако северные окраины населённого пункта остаются под контролем ВСУ. В Степногорске и Каменском продолжаются ожесточённые бои. Диверсионно-разведывательные группы противника неоднократно пытались прорваться, но все атаки были отбиты.
Основные действия разворачиваются севернее Полтавки, где российские силы продвигаются к Софиевке. Бои идут также в районах Плещеевки и Александро-Шультино.
Северский и Краснолиманский участки: бои за ШандриголовоНа Северском участке фиксируются позиционные столкновения без изменений линии фронта. В районе Шандриголово идут ожесточённые бои. Источники сообщают о критическом положении ВСУ в Кременских лесах: российские силы продвигаются к Дроновке, создавая угрозу снабжению украинской группировки.
Купянское и Харьковское направления: вылазки ДРГ и уличные боиМежду Соболевкой и Петропавловкой идут ожесточённые сражения. Российские ДРГ заходят на восточные окраины Купянска со стороны Кучеровки. На Харьковском направлении бои продолжаются в южной части Волчанска и к западу от Синельниково. В Сумской области ВСУ предприняли контратаку в районе Андреевки, но продвижение российских сил в Юнаковке продолжается, хотя и с большими трудностями.
Угледарское и Запорожское направления: продвижение в сторону НовоивановкиРоссийские войска развивают наступление со стороны Темировки в направлении Новоивановки, а также ведут бои у Новониколаевки и Камышевахи. Противник был вынужден признать контроль ВС РФ над селом Вороное, о котором российское Минобороны сообщало ещё 16 августа. Однако вокруг села сохраняется «серая зона».
В районах Искры, Зелёного Гая и Филии идут ожесточённые столкновения, местами ВСУ переходят в контратаки.
Покровское направление: тяжёлые бои в Удачном и ЧунишиноЗдесь сохраняется наиболее высокая интенсивность боёв. Сражения идут в северной части села Удачное, а также в Леонтовичах и Троянде. ВСУ удалось потеснить российские подразделения у Чунишино, где продолжаются встречные бои. В Родинском войска РФ ведут активные штурмовые действия. ВКС России нанесли удары по Доброполью, уничтожив ремонтные базы, склады и узлы связи. В районе Шахово продолжаются беспрерывные сражения.
Массированные атаки беспилотников и ответные удары РФМинувшей ночью российская ПВО сбила 88 украинских беспилотников над 16 регионами. В Крыму без света остались 13 населённых пунктов, зафиксированы атаки по ж/д инфраструктуре в Джанкое. В ответ ВКС РФ нанесли удары по целям в четырёх регионах Украины: в Сумах поражено КБ «Укрспецмаш», в Днепропетровской области уничтожены склады и узлы связи, в Сумской области повреждена электроподстанция.
Западные СМИ отмечают, что Россия обходит Украину в сфере беспилотных технологий: российские дроны становятся менее уязвимыми для РЭБ. В ответ союзники усиливают поставки: Латвия передала Киеву 3 тысячи дронов и готовит ещё 12 тысяч. Украина и Швеция договорились о совместном производстве военной авиации. Бельгия в сентябре передаст Киеву истребители F-16 и выделит 20 млн евро на восстановление инфраструктуры.