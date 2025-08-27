Грабивших магазины в Судже военных ВСУ перебросили на Харьковское направление
В последние дни украинское командование приняло решение о переброске 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ на Харьковское направление. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщают источники в российских силовых структурах, данная бригада была восстановлена после участия в операциях на территории Курской области.
По информации, поступившей от представителя силовых структур, бойцы 61-й бригады активно участвовали в инцидентах, связанных с похищением гражданских лиц и грабежами магазинов в районе Суджи. Эти события стали широко известны благодаря видеороликам, запечатлевшим действия украинских военнослужащих в супермаркете «Пятерочка».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
