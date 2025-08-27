Депутат Водолацкий: ВС России формируют в ДНР три котла для ВСУ

27 августа 2025, 09:57

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что российские бойцы формируют в ДНР три котла для украинских боевиков. Об этом сообщает ТАСС.