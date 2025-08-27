Депутат Водолацкий: ВС России формируют в ДНР три котла для ВСУ
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что российские бойцы формируют в ДНР три котла для украинских боевиков. Об этом сообщает ТАСС.
По словам депутата, эти три котла станут важным и решающим этапом в освобождении части ДНР.
Согласно данным главы ДНР Дениса Пушилина, в настоящее время российские войска продвигаются на великоновоселковском направлении, которое расположено у границы ДНР и Днепропетровской области. Подразделения России проникают в оборонительные позиции противника.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
