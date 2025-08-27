Стало известно о бедственном положении бригады ВСУ в Сумской области
Ухудшение погодных условий в Сумской области застало врасплох украинских солдат из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Из-за особенностей местности доставка продовольствия и медикаментов на этот участок фронта становится практически невозможной. По словам собеседника агентства, более половины боевиков ВСУ на передовой страдают от ухудшения погодных условий.
Эвакуация военных затруднена, а попытки доставки лекарств с помощью дронов пресекаются расчетами FPV.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: