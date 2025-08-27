Стало известно о бедственном положении бригады ВСУ в Сумской области

27 августа 2025, 09:01

ТАСС: ухудшение погоды застало врасплох бойцов ВСУ в Сумской области

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Ухудшение погодных условий в Сумской области застало врасплох украинских солдат из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.