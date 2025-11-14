Смерть семьи и измена жены с Безруковым: звезде фильма «Тридцатого уничтожить!» Игорю Ливанову 72 года. Личные трагедии актера
Игорь Ливанов — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист РФ, известный по фильмам «Тридцатого уничтожить!» и «72 метра». 15 ноября артисту исполняется 72 года. О его творческом пути, семейных трагедиях и взглядах на СВО расскажет «Радио 1».
Биография Игоря Ливанова: ранние годы и семьяИгорь Евгеньевич Ливанов родился 15 ноября 1953 года в Киеве в семье артистов Евгения Аристарховича и Нины Тимофеевны Ливановых, руководивших кукольным театром при Доме пионеров. Старший брат — народный артист РФ Аристарх Ливанов. Несмотря на театральную среду, в школьные годы Игорь больше тянулся к спорту: занимался силовыми дисциплинами и с пятого класса посещал секцию бокса.
Однако, все-таки следуя традиции, Ливанов поступил в ЛГИТМиК на курс Игоря Горбачёва. Окончив вуз, его призвали в морскую пехоту под Владивостоком. Армейский опыт позже неоднократно помогал ему в кино, особенно в работах о военных и силовиках.
Начало театральной карьерыПосле демобилизации Ливанов переехал в Ростов-на-Дону. Сначала работал в местном ТЮЗе, затем более десяти лет служил в Ростовском академическом театре драмы имени Максима Горького. Параллельно преподавал актёрское мастерство в Ростовском училище искусств.
В 1988 году он переехал в Москву по приглашению Василия Ливанова, вступив в труппу экспериментального театра «Детектив». Позже стал актёром Театра Луны под руководством Сергея Проханова.
Ливанов активно участвует в антрепризах. Среди недавних работ — гастрольный спектакль «Идеальный свидетель» и постановка «Собачье сердце» театра «Творчество», где актер играет профессора Преображенского.
Игорь Ливанов в кино: ключевые роли и экранный образДебют в кино состоялся в 1979 году в драме «Безответная любовь». В 1984 году актёр получил первую крупную роль — фронтового кинооператора в фильме «Репортаж с линии огня». Настоящая популярность пришла в 1993 году, когда он снялся в фильме «Тридцатого уничтожить!» — Ливанов сыграл спецназовца Сергея Черкасова по прозвищу Тридцатый. Армейская подготовка позволила актёру выполнять трюки самостоятельно. В фильме также снялся его брат Аристарх Ливанов.
Позднее он получил яркую роль капитана Никольского в сериале «На углу у Патриарших», где в одном из эпизодов появился будущий министр внутренних дел Владимир Колокольцев, тогда — действующий милиционер.
Актёр долгое время сознательно избегал отрицательных персонажей. Исключением стала криминальная драма «Винт», где он сыграл бандита Хана — роль, которой остался недоволен. Далее Ливанов предпочитал играть положительных героев.
Среди значимых работ — сериал «Графиня де Монсоро», приключенческая драма «Господа офицеры», комедия «Все включено» (роль киллера) и участие в проекте «Вангелия».
В 2017 году Ливанов исполнил ключевую роль в фильме «Дон Жуан — девственник», а также сыграл короля в мини-сериале «Завещание принцессы». Позже появился в мелодраме «Серебряный бор» и криминальной драме «Посольство», где воплотил образ российского посла в вымышленной стране.
Личная жизнь Игоря Ливанова: от студенческого романа до трагедий
Первая любовь и брак с Татьяной Пискуновой
Во время обучения в ЛГИТМиК Игорь Ливанов с первого взгляда влюбился в сокурсницу Татьяну Пискунову. Несмотря на большую симпатию, Ливанов долго оставался застенчивым — первый поцелуй случился лишь на третьем курсе, в его день рождения.
Возлюбленные поженились, жизнь постепенно стабилизировалась: семья получила квартиру, у Татьяны и Игоря родилась дочь Оля. Популярность Ливанова росла, поклонницы поджидали актёра после спектаклей, но он оставался верен семье. Татьяна тяжело переживала слухи об интересе женщин к её мужу. Однако за 12 лет брака пара ни разу не говорила о разводе.
В августе 1987 года Татьяна с восьмилетней дочерью отправилась к родителям в Псковскую область. Игорь проводил их на поезд, после чего дома принимал родственников из Киева. Ранним утром в его дверь постучали сотрудники полиции, уточнившие, проживали ли здесь Татьяна и Ольга — в прошедшем времени.
«Когда поезд, в котором ехали Таня с Олей, сделал остановку в Каменске, местный диспетчер ошибся, направив товарный состав по пути, на котором находился пассажирский. Товарняк врезался в него на полном ходу — шансов выжить практически не было. Я невероятным усилием воли загнал эмоции внутрь: а вдруг это ошибка, и они живы? Лежат в больнице без сознания. Пока сам не увижу — не поверю!» — вспоминал артист.Похоронили Татьяну и Олю в Опочке, их родном городе. Потеря сломила актёра, но, по его словам, медленное возвращение к жизни началось после сна, в котором Татьяна будто бы попросила его перестать мучить себя.
«Опустился на колени рядом со своими и выл, раскачиваясь из стороны в сторону. Плакать не мог, слезы словно выжгло... Похоронили моих девочек в Опочке. Таня очень любила свой родной город, там ее мама. Теперь езжу на их могилу», — делился Ливанов.
Второй брак: надежды, разочарование и тяжёлые испытания
Союз с Ириной Бахтурой
Позже Ливанов познакомился со студенткой Ириной Бахтурой — хрупкой, тихой девушкой, которая произвела на него сильное впечатление. Между ними завязались отношения, и Ирина ради Игоря расторгла помолвку со своим женихом. Пара переехала в Москву, а незадолго до рождения сына Андрея возлюбленные поженились.
Постепенно актёр стал замечать в супруге неприятные черты: Ирина делила людей на «нужных» и «ненужных». Ситуацию усугубил инцидент, который едва не стоил жизни их трёхлетнему сыну: пока Ирина снималась в Коктебеле, Игорь поехал с ребёнком на море. На пляже он ненадолго отошёл поплавать, и мальчик внезапно побежал к воде. Вскоре тело ребёнка вынесли на берег. Андрея доставили в реанимацию, и отец всю ночь провёл под дверью палаты. Мальчика спасли.
Ирина же отказалась приехать, сославшись на съёмки. Позже коллеги рассказали Ливанову, что весь день она провела на площадке, спокойно занимаясь работой. Однако Игорь решил, что такой метод — личный способ Ирины бороться со стрессом, поэтому решил сохранить семью.
Однажды во время съёмок боевика Ливанов серьёзно травмировал позвоночник. Вскоре выяснилось, что у него повреждены межпозвоночные диски, и нога полностью отнялась. Лечение длилось полгода, Игорь не мог зарабатывать, а все деньги уходили на процедуры. В этот момент Ирина заявила, что улетает в Прагу. Вскоре пресса написала о её романе с Сергеем Безруковым.
После её возвращения Ливанов объявил, что намерен подать на развод. Актриса заявила, что подберет ему новое жилье по соседству.
«Она не торопилась сжигать мосты: если с новым мужчиной не получится — верну законного мужа. Тем более что со здоровьем у меня уже было все в порядке, к работе я вернулся», — отмечал Ливанов.Кроме того, знакомым Ирина рассказывала, что это Игорь бросил ее одну с ребенком.
Третий брак и новая трагедия
В сложный период друзья затащили Ливанова в ночной клуб, где он познакомился с Ольгой. Она была студенткой-юристом, работала в брокерской компании отца. Девушка младше актера на 25 лет, но, несмотря на это, между ними быстро возникли отношения.
Ливанов ускорил оформление документов по разводу, но не спешил вступать в новый брак. Ольга тоже не торопила события: сумела найти общий язык с Андреем, сыном актёра, и даже подружилась с его собакой, несмотря на страх перед животными. А Игорь все же сделал предложение возлюбленной.
В 2007 году у пары родился сын Тимофей, а в 2015-м семья ожидала второго ребёнка, когда случилась трагедия, сильно изменившая жизнь Ливанова.
Смерть Андрея Ливанова и последствия для семьиВ марте 2015 года 25-летний Андрей Ливанов внезапно скончался у себя дома. По предварительным данным, ухудшение самочувствия могло быть связано с недавней поездкой во Вьетнам: после возвращения Андрей жаловался на недомогание. Молодой человек страдал сахарным диабетом, а климат Юго-Восточной Азии считается опасным для людей с таким диагнозом.
В день трагедии он не вышел на работу. Спасатели вскрыли дверь и обнаружили его на полу. Андрей упал и получил серьёзную травму головы, однако экспертиза установила, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
«Когда произошла трагедия с Андреем, я уже знал, что будет Илья. У меня была ответственность перед Олей, я понимал, что ее нужно оградить от этого. Для нее это было запредельное горе. Она была просто убита. Андрей ее мамой называл. А сколько негативных эмоций досталось малому в утробе? Он же все это пронес», — говорил Ливанов в эфире программы «Когда все дома» Первого канала.Андрей хотел съездить в Карелию, но не успел. Ливанов исполнил последнее желание сына, поэтому развеял его прах над одним из местных озёр.
Игорь Ливанов про СВОДо 2020 года Игорь Ливанов регулярно бывал на Украине. Он утверждал, что видел события Майдана своими глазами и предполагал, что политический кризис может привести к конфликту.
Сегодня актёр открыто говорит о своей позиции, называет себя «ватником» и поддерживает курс российских властей. Он посещает раненых участников СВО в госпиталях и подчёркивает, что уважает коллег, разделяющих его взгляды.
По словам Ливанова, с 2014 года ему не раз приходилось сталкиваться с предательством близких людей, однако он подчёркивает, что никогда не испытывал ненависти к украинцам. Актёр говорит, что ему искренне жаль тех, кто гибнет, — в том числе «с украинской стороны, потому что их руководство не щадит собственных людей».