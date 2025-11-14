Смерть семьи и измена жены с Безруковым: звезде фильма «Тридцатого уничтожить!» Игорю Ливанову 72 года. Личные трагедии актера

14 ноября 2025, 16:42

Игорь Ливанов (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Игорь Ливанов — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист РФ, известный по фильмам «Тридцатого уничтожить!» и «72 метра». 15 ноября артисту исполняется 72 года. О его творческом пути, семейных трагедиях и взглядах на СВО расскажет «Радио 1».





Игорь Ливанов (фото: кадр из фильма «Тридцатого уничтожить!»)

Игорь Ливанов (фото: кадр из программы «Когда все дома»)

«Когда поезд, в котором ехали Таня с Олей, сделал оста­новку в Каменске, местный диспетчер ошибся, направив товарный состав по пути, на котором находился пассажирский. Товарняк врезался в него на полном ходу — шансов выжить практически не было. Я невероятным усилием воли загнал эмоции внутрь: а вдруг это ошибка, и они живы? Лежат в больнице без сознания. Пока сам не увижу — не поверю!» — вспоминал артист.

«Опустился на колени рядом со своими и выл, раскачиваясь из стороны в сторону. Плакать не мог, слезы словно выжгло... Похоронили моих девочек в Опочке. Таня очень любила свой родной город, там ее мама. Теперь езжу на их могилу», — делился Ливанов.

Ирина и Сергей Безруковы (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

«Она не торопилась сжигать мосты: если с новым мужчиной не получится — верну законного мужа. Тем более что со здоровьем у меня уже было все в порядке, к работе я вернулся», — отмечал Ливанов.

Ирина Безрукова с сыном Андреем Ливановым (фото: РИА Новости / Руслан Кривобок)

«Когда произошла трагедия с Андреем, я уже знал, что будет Илья. У меня была ответственность перед Олей, я понимал, что ее нужно оградить от этого. Для нее это было запредельное горе. Она была просто убита. Андрей ее мамой называл. А сколько негативных эмоций досталось малому в утробе? Он же все это пронес», — говорил Ливанов в эфире программы «Когда все дома» Первого канала.

