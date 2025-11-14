Суд взыскал с Ксении Собчак задолженность за коммунальные услуги

14 ноября 2025, 15:03

Собчак в четвёртый раз обязали выплатить долг по ЖКУ

Ксения Собчак (Фото: Instagram* / @xenia_sobchak)

Столичный суд в очередной раз взыскал с журналистки Ксении Собчак долг по коммунальным платежам. Об этом сообщает РИА Новости.