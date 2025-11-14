Суд взыскал с Ксении Собчак задолженность за коммунальные услуги
Собчак в четвёртый раз обязали выплатить долг по ЖКУ
Столичный суд в очередной раз взыскал с журналистки Ксении Собчак долг по коммунальным платежам. Об этом сообщает РИА Новости.
Как сообщают материалы дела, это уже четвёртый иск Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы к звезде.
Суд постановил, что Собчак должна выплатить задолженность за жилую площадь, электроэнергию и отопление. Конкретная сумма долга в документах не указана.
Напомним, в октябре текущего года суд уже удовлетворил три предыдущих иска фонда капремонта к Собчак по коммунальным платежам.
