Суд взыскал с Ксении Собчак задолженность за коммунальные услуги

Собчак в четвёртый раз обязали выплатить долг по ЖКУ
Столичный суд в очередной раз взыскал с журналистки Ксении Собчак долг по коммунальным платежам. Об этом сообщает РИА Новости.



Как сообщают материалы дела, это уже четвёртый иск Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы к звезде.

Суд постановил, что Собчак должна выплатить задолженность за жилую площадь, электроэнергию и отопление. Конкретная сумма долга в документах не указана.

Напомним, в октябре текущего года суд уже удовлетворил три предыдущих иска фонда капремонта к Собчак по коммунальным платежам.

