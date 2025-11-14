«Боремся до конца»: Юлия Высоцкая рассказала о дочери, которая находится 12 лет в коме

14 ноября 2025, 13:23

Юлия Высоцкая впервые заговорила о дочери Маше, которая находится 12 лет в коме

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая (Фото: Instagram* / @juliavysotskayaofficial)

Юлия Высоцкая впервые открыто рассказала о своей дочери Маше, которая уже 12 лет находится в коме после серьёзной аварии во Франции в 2013 году.





Тогда девочке было всего 13 лет, и с тех пор семья старалась не обсуждать трагедию публично.



В интервью Лауре Джугелии актриса призналась, что каждый день — это борьба.





«Надо бороться. Других вариантов нет. Небольшими шагами, но надо идти вперёд. Мы боремся, у нас идёт жизнь, как она может идти. И мы будем бороться до самого конца», — рассказала она.