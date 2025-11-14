Достижения.рф

«Боремся до конца»: Юлия Высоцкая рассказала о дочери, которая находится 12 лет в коме

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая (Фото: Instagram* / @juliavysotskayaofficial)

Юлия Высоцкая впервые открыто рассказала о своей дочери Маше, которая уже 12 лет находится в коме после серьёзной аварии во Франции в 2013 году.



Тогда девочке было всего 13 лет, и с тех пор семья старалась не обсуждать трагедию публично.

В интервью Лауре Джугелии актриса призналась, что каждый день — это борьба.

«Надо бороться. Других вариантов нет. Небольшими шагами, но надо идти вперёд. Мы боремся, у нас идёт жизнь, как она может идти. И мы будем бороться до самого конца», — рассказала она.
Говоря о Маше, Юлия не смогла скрыть слёз, но подчеркнула, что решила рассказать о пережитом ради семей, оказавшихся в похожей ситуации.
Софья Метелева

