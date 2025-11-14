Мария Погребняк заявила, что беременность Лерчек поможет ей избежать тюрьмы
Мария Погребняк считает, что ребёнок Лерчек станет смягчающим фактором при суде
Блогер и предприниматель Мария Погребняк прокомментировала недавние новости о беременности Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. Об этом сообщает Super.
По её мнению, состояние Леры станет серьёзным смягчающим обстоятельством в судебном процессе.
Блогер уточнила, что ребёнок станет весомым аргументом для суда и поможет снизить строгость приговора.
«Не знаю, кто отец, на каком она сроке, но однозначно то, что после этой новости, я думаю, у неё будут смягчающие обстоятельства. Она избежит тюремного срока», — заявила Погребняк.