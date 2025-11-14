Мария Погребняк заявила, что беременность Лерчек поможет ей избежать тюрьмы

14 ноября 2025, 14:23

Мария Погребняк считает, что ребёнок Лерчек станет смягчающим фактором при суде

Мария Погребняк (Фото: Instagram* / @mariapoga_)

Блогер и предприниматель Мария Погребняк прокомментировала недавние новости о беременности Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. Об этом сообщает Super.





По её мнению, состояние Леры станет серьёзным смягчающим обстоятельством в судебном процессе.



Блогер уточнила, что ребёнок станет весомым аргументом для суда и поможет снизить строгость приговора.





«Не знаю, кто отец, на каком она сроке, но однозначно то, что после этой новости, я думаю, у неё будут смягчающие обстоятельства. Она избежит тюремного срока», — заявила Погребняк.