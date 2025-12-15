Смерть сына, конфликт в семье и мнение про СВО: как живет звезда «Девчат» Светлана Дружинина и что говорит про уехавших из России артистов?
16 декабря исполняется 90 лет народной артистке Российской Федерации, актрисе, режиссеру, сценаристу и продюсеру Светлане Сергеевне Дружининой. Широкую известность ей принесли роли в культовых советских фильмах «За витриной универмага», «Дело было в Пенькове» и «Девчата». О смерти ее сына и конфликте с внуком — в материале «Радио 1».
Биография Светланы Дружининой: война, эвакуация и потеря отцаСветлана Дружинина родилась 16 декабря 1935 года в Москве. Ее отец, Сергей Иванович Дружинин, работал шофером. В начале Великой Отечественной войны он ушел на фронт и вскоре пропал без вести. Мать, Анна Ивановна Мызникова, трудилась воспитательницей в детском саду.
В 1941 году Анну Ивановну вместе с маленькой дочерью эвакуировали на станцию Арчеда под Сталинград. В тяжелых условиях военного времени мать будущей актрисы работала дежурной на электростанции. Позднее Дружинина не раз вспоминала пережитые бомбежки, отмечая, что до сих пор узнает их по звуку, запаху и даже цвету.
«Мама брала меня с собой на работу: "если убьют, так вместе". Но на всякий случай привязывала на мою руку рыжий клеенчатый браслетик, на котором были записаны мое имя, год рождения, кто я, откуда», — рассказывала актриса.Когда немецкие войска приблизились к Арчеде, мать и дочь вновь были эвакуированы. Некоторое время они жили в детском доме, размещенном в бывшем дворянском имении, где находились дети, вывезенные из Сталинграда. Анна Ивановна занимала должность директора учреждения и одновременно преподавала. После окончания войны семья вернулась в Москву.
Цирк и балет: первые шаги к сценеВ 11 лет Светлана Дружинина поступила в цирковое училище, где занималась акробатикой. Однако, узнав о предстоящих гастролях и пропусках школьных занятий, мать забрала дочь из цирка.
Спустя год Дружинина начала учиться в балетной школе при Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. В 1955 году она окончила хореографическое училище при Большом театре. Незадолго до выпускных экзаменов будущая артистка получила серьезную травму руки, которая поставила крест на балетной карьере.
Чтобы поддержать девушку, ей предложили вести выпускной концерт в зале Чайковского, который транслировался в прямом эфире. Именно тогда на нее обратил внимание режиссер Самсон Самсонов, работавший над фильмом «За витриной универмага». По воспоминаниям Дружининой, режиссер попросил ассистентов разыскать «девочку, которая все время улыбалась», и вскоре утвердил ее на роль Сони Божко.
Учеба во ВГИКе и начало актерской карьерыПосле завершения съемок в «За витриной универмага» Светлана Дружинина поступила на актерский факультет ВГИКа, хотя понимала, что режиссура привлекает ее больше актерской профессии.
В 1960 году Дружинина окончила актерский факультет, а спустя три года вновь стала студенткой ВГИКа — на этот раз режиссерского факультета. Обучение она завершила в 1969 году.
Актерская карьера Светланы ДружининойДебютировав в кино в 1955 году, Дружинина снялась в фильмах «Доброе утро» и «Песня табунщика». Значимой вехой стала роль в картине Станислава Ростоцкого «Дело было в Пенькове» (1957), где она сыграла Ларису — жену тракториста Матвея Морозова в исполнении Вячеслава Тихонова.
«Я вообще очень благодарна Ростоцкому, что он утвердил меня на эту роль, — хотя я ходила как балерина, выглядела ненародно и вроде бы не подходила. Но у нас все получилось, и именно эта роль дала мне перспективу», — говорила Дружинина.В 1962 году на экраны вышла комедия Юрия Чулюкина «Девчата», в которой Дружинина исполнила роль Анфисы — эффектной телефонистки. Образ стал одним из самых узнаваемых в ее актерской биографии и во многом способствовал дальнейшему успеху.
В том же году актриса появилась в военной драме Ростоцкого «На семи ветрах», сыграв медсестру Тоню. Изначально она считала роль незначительной, однако после личного разговора с режиссером согласилась на участие, называя его впоследствии своим «отцом в кино».
До середины 1960-х годов Дружинина активно снималась в кино. В ее фильмографии — ленты «Где-то есть сын», «Какое оно, море?», «Зеленый огонек», «Любимая» и другие.
Режиссерская карьера и первые фильмыПосле окончания режиссерского факультета ВГИКа Светлана Дружинина начала работать в кино уже в новой роли. В 1969 году по приглашению Юлии Солнцевой она стала вторым режиссером фильма «Золотые ворота», посвященного памяти Александра Довженко.
В 1973 году состоялся ее режиссерский дебют — социальная драма «Исполнение желаний» по произведению Вениамина Каверина. В фильме сыграли Иннокентий Смоктуновский, Евгений Лебедев, Николай Еременко-младший и Наталья Бондарчук.
В 1976 году вышел музыкальный фильм «Солнце, снова солнце», поставленный по мотивам произведения Дмитрия Холендро «Свадьба». Дружинина выступила не только режиссером, но и соавтором сценария.
Музыкальные фильмы и всенародная популярностьВ конце 1970-х — начале 1980-х годов режиссер сняла ряд музыкальных картин, среди которых «Сватовство гусара», «Дульсинея Тобосская» и «Принцесса цирка». Эти работы отличались яркой визуальной формой и звездными актерскими составами.
Настоящим триумфом стала четырехсерийная телевизионная лента «Гардемарины, вперед!» (1987). Проект мгновенно приобрел культовый статус, а его герои стали символами эпохи. Успех фильма привел к созданию продолжений — «Виват, гардемарины!» (1991) и «Гардемарины — III» (1992).
«Тайны дворцовых переворотов» и возвращение гардемариновВ 1994 году Дружинина приступила к работе над историческим циклом «Тайны дворцовых переворотов». Первая часть проекта вышла в 2000 году. Всего было создано восемь фильмов, последний из которых появился в 2011 году.
В 2023 году зрителям были представлены новые картины о гардемаринах — «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война». В проектах вновь снялись Дмитрий Харатьян, Михаил Боярский, Александр Домогаров и другие актеры.
Светлана Дружинина про СВОВ 2014 году Светлана Дружинина подписала письмо деятелей культуры в поддержку позиции президента России по событиям на Украине и в Крыму. В 2022 году в интервью она заявляла, что со временем убедилась в необходимости проведения специальной военной операции, отмечая, что ежедневно молится за возвращение российских военнослужащих.
«В то утро, когда началась спецоперация, я позвонила многим своим знакомым из ДНР и ЛНР и сказала: "Ну поздравляю, вы россияне! Будем жить долго и счастливо". И конечно, была уверенность, что все будет гораздо проще. Потому что есть определенные человеческие объективные вековые законы. И если идти и соблюдать их по-божески, по-настоящему, то, конечно, того, что мы сегодня переживаем — ничего этого не должно было случиться. Это какое-то дьявольское наваждение», — говорила она.В 2024 году режиссер посетила зону боевых действий, где встречалась с военнослужащими. Сообщалось, что она оказывает материальную помощь участникам операции и шефствует над экипажем танка в Луганской народной республике.
Кроме того, Дружинина считает, что уехавшие из России артисты совершили ошибку, так как со временем они начнут тосковать по родине и осознают, что за рубежом они не нужны.
Личная жизнь и семья Светланы ДружининойСо своим будущим супругом, оператором Анатолием Мукасеем, Дружинина познакомилась во время учебы во ВГИКе. Их встреча произошла на волейбольной площадке: оба были капитанами студенческих сборных. В 1958 году пара поженилась. В браке родились двое сыновей — Анатолий и Михаил.
Смерть старшего сына стала тяжелым ударом для семьи. Обстоятельства трагедии долгое время не разглашались, а сама Дружинина предпочитает не обсуждать эту тему публично. Долгое время была версия о том, что 28-летний Анатолий Мукасей погиб в результате автокатастрофы. Однако позже появилась другая информация: актриса Лариса Лужина утверждала, что Анатолий мог умереть из-за наркотических средств.
«Увы, у многих актеров и режиссеров дети этим баловались, и часто это заканчивалось плохо», — говорила она.У погибшего остался сын Даниил, над которым бабушка с дедушкой впоследствии оформили опеку, так как его мать тоже вскоре погибла.
Младший сын, Михаил Мукасей, стал кинооператором и продюсером. Он женат на двукратной чемпионке мира по волейболу Екатерине Гамовой, у пары есть ребенок.
Семейный конфликт и публичные разногласияВнук Даниил принимал участие в проектах Дружининой и помогал в монтаже фильмов, однако со временем между родственниками возник серьезный конфликт. Одной из ключевых претензий Даниила стала, по его словам, ложь со стороны родственников о причинах смерти отца. Он утверждал, что сначала ему говорили о несчастном случае, затем — о гибели в автокатастрофе, а позже появлялись иные версии, включая самоубийство.
«Я счастлив и благодарен существованию, что остался без отца и без матери. А после жил, в основном, в семейных конфликтах, досмотрах и паранойе, несмотря на то, что был накормлен, напоен и трудоустроен. Эта совокупность фактов на данный момент трансформировалась для меня в подарок, благодарность, бунт и любовь к одиночеству. Ведь меня никто не успел и не смог воспитать. Спасибо семье, что были причины никого из них не слушать», — отмечал Даниил.Ситуация получила широкую огласку в феврале 2019 года, когда Даниил Мукасей появился в программе «Звезды сошлись» на НТВ, где обсуждались сложные отношения внутри семьи, вопросы наследства и финансовой поддержки.
Мукасей рассказывал, что некоторое время жил в Индии, где занимался творчеством. Светлана Дружинина продолжала переводить ему средства, полученные от сдачи в аренду квартиры его покойной матери. Однако внук считал, что таким образом бабушка пытается его контролировать и манипулировать деньгми, из-за чего Даниил потребовал продать квартиру.
Дружинина отказалась выполнять просьбу, назвав ее необдуманной. После этого, как утверждал сам Мукасей, он начал угрожать бабушке в личных сообщениях, заявляя, что в случае продолжения «финансового давления» может покончить с собой.
В итоге режиссер согласилась передать внуку право распоряжаться квартирой при условии, что сестра Ксения оформит ему прописку. После этого общение между родственниками прекратилось. Позднее Даниил признал, что перегнул палку в переписке с родственниками, и выразил надежду на примирение. Даниил признался, что он не работает, живет «здесь и сейчас» и пишет музыку.
«Посмотрев программу, мы были очень расстроены. Анатолий до сих пор опечален, ушел курить, пойду его утешать. Но все не так страшно, если мы дышим, ходим, живы, любим друг друга, детей и внуков — это уже счастье», — отреагировала Дружинина.Даниил отметил, что ему хочется общаться с бабушкой и дедушкой и заявил, что готов приезжать к ним в гости из Индии.
Светлана Дружинина сегодня: юбилей и активная жизнь2025 год стал для Светланы Сергеевны юбилейным — в декабре ей исполняется 90 лет. Несмотря на возраст, она продолжает вести активный образ жизни, посещает фестивали и творческие встречи.
Сообщения о проблемах со здоровьем Дружининой и ее супруга она неоднократно опровергала, заявляя, что они чувствуют себя хорошо.