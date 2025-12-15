Смерть сына, конфликт в семье и мнение про СВО: как живет звезда «Девчат» Светлана Дружинина и что говорит про уехавших из России артистов?

15 декабря 2025, 12:47

16 декабря исполняется 90 лет народной артистке Российской Федерации, актрисе, режиссеру, сценаристу и продюсеру Светлане Сергеевне Дружининой. Широкую известность ей принесли роли в культовых советских фильмах «За витриной универмага», «Дело было в Пенькове» и «Девчата». О смерти ее сына и конфликте с внуком — в материале «Радио 1».





Биография Светланы Дружининой: война, эвакуация и потеря отца

«Мама брала меня с собой на работу: "если убьют, так вместе". Но на всякий случай привязывала на мою руку рыжий клеенчатый браслетик, на котором были записаны мое имя, год рождения, кто я, откуда», — рассказывала актриса.

Цирк и балет: первые шаги к сцене

Учеба во ВГИКе и начало актерской карьеры

Актерская карьера Светланы Дружининой

«Я вообще очень благодарна Ростоцкому, что он утвердил меня на эту роль, — хотя я ходила как балерина, выглядела ненародно и вроде бы не подходила. Но у нас все получилось, и именно эта роль дала мне перспективу», — говорила Дружинина.

Режиссерская карьера и первые фильмы

Музыкальные фильмы и всенародная популярность

«Тайны дворцовых переворотов» и возвращение гардемаринов

Светлана Дружинина про СВО

«В то утро, когда началась спецоперация, я позвонила многим своим знакомым из ДНР и ЛНР и сказала: "Ну поздравляю, вы россияне! Будем жить долго и счастливо". И конечно, была уверенность, что все будет гораздо проще. Потому что есть определенные человеческие объективные вековые законы. И если идти и соблюдать их по-божески, по-настоящему, то, конечно, того, что мы сегодня переживаем — ничего этого не должно было случиться. Это какое-то дьявольское наваждение», — говорила она.

Личная жизнь и семья Светланы Дружининой

« Увы, у многих актеров и режиссеров дети этим баловались, и часто это заканчивалось плохо», — говорила она.

Семейный конфликт и публичные разногласия

«Я счастлив и благодарен существованию, что остался без отца и без матери. А после жил, в основном, в семейных конфликтах, досмотрах и паранойе, несмотря на то, что был накормлен, напоен и трудоустроен. Эта совокупность фактов на данный момент трансформировалась для меня в подарок, благодарность, бунт и любовь к одиночеству. Ведь меня никто не успел и не смог воспитать. Спасибо семье, что были причины никого из них не слушать», — отмечал Даниил.

«Посмотрев программу, мы были очень расстроены. Анатолий до сих пор опечален, ушел курить, пойду его утешать. Но все не так страшно, если мы дышим, ходим, живы, любим друг друга, детей и внуков — это уже счастье», — отреагировала Дружинина.

Светлана Дружинина сегодня: юбилей и активная жизнь