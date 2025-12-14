Лидера Little Big снова наказали в Ленобласти
Лидера музыкальной группы Little Big Илью Прусикина* оштрафовали в третий раз за год в Ленинградской области. Об этом 14 декабря сообщила объединенная пресс-служба региональных судов в своем телеграм-канале.
Музыканта привлекли к ответственности по статье 19.34 КоАП за несоблюдение порядка деятельности иностранного агента. Его обязали выплатить по 40 тысяч рублей за каждое нарушение. Соответствующее решение вынес Сосновоборский городской суд.
Ранее сообщалось, что Савеловский районный суд Москвы оштрафовал рэпера Георгия Гергерта, наиболее известного как Icegergert, на две тысячи рублей за экстремистский лозунг на концерте.
Читайте также: