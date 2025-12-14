Лидера Little Big снова наказали в Ленобласти

14 декабря 2025, 18:28

Суд в Ленобласти в третий раз оштрафовал лидера Little Big Прусикина*

Илья Прусикин* (Фото: Инстаграм**/iliyaprusikin)

Лидера музыкальной группы Little Big Илью Прусикина* оштрафовали в третий раз за год в Ленинградской области. Об этом 14 декабря сообщила объединенная пресс-служба региональных судов в своем телеграм-канале.