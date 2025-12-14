«Лежал, захлёбываясь кровищей»: темное прошлое и светлое настоящее звезды «Майора Грома» Дмитрия Чеботарёва
Российскому актёру Дмитрию Чеботарёву 15 декабря исполняется 39 лет. Его лицо сегодня узнают миллионы зрителей благодаря фильмам «Вампиры средней полосы» и «Майор Гром», но путь к этой славе был тернист. Из сурового хабаровского края он прорвался на главные экраны страны, превратившись из «проблемного» подростка в одного из самых востребованных артистов поколения. О творческой и личной жизни восходящей звезды отечественного кинематографа читайте в материале «Радио 1».
Путь с Дальнего Востока: от военного лицея до «Щуки»Дмитрий Чеботарёв родился 15 декабря 1986 года в простой хабаровской семье. Отец будущей звезды был водителем, а мать — заведующей детским садом. В детстве Дмитрий даже не мечтал о сцене. Он бросил обычную школу после 9-го класса и подался за компанию с друзьями в военно-морской лицей.
«Там научили и дисциплине, и чувству товарищества», — вспоминал актёр в интервью журналу «Атмосфера», отмечая, что эти качества стали для него базой в профессии.
Однако за неделю до присяги произошёл резкий поворот. Ссора с военруком заставила его отказаться от карьеры военного. Поворот к творчеству начался с КВН, где он познакомился со студентами хабаровского института культуры. В итоге Чеботарёв поступил туда на режиссёрский факультет, но проучился лишь два года. Решающим стал приезд друга, студента школы-студии МХАТ, который убедил его ехать покорять Москву.
В 2010 году Чеботарёв окончил Театральный институт имени Бориса Щукина и сразу был принят в труппу Электротеатра «Станиславский». Кинодебют Дмитрия состоялся в том же году в сериале «Кодекс чести-4». Первую главную роль он сыграл в 2016 году в мелодраме «Невеста из Москвы». В 2018 году актёр достиг значительного успеха благодаря двум важным проектам. Сначала он появился в сериале «Фитнес», где исполнил роль йога Володи. Затем он сыграл капитана «Метеора» в спортивной драме Данилы Козловского под названием «Тренер». Всплеск общенациональной популярности принесли проекты 2021 года — сериал «Вампиры средней полосы», где он исполнил роль музыканта Сергея Барановского, и блокбастер «Майор Гром: Чумной Доктор».
Личная жизнь Дмитрия ЧеботарёваЛичная жизнь Чеботарёва, в отличие от его экранных образов, кажется образцом стабильности. Он женат на актрисе Елизавете Климовой, с которой познакомился на пробах. По признанию Климовой, именно она проявила инициативу.
«Я никогда ни за кем не бегала. Дима — исключение. Так, как в него, я ни в кого не влюблялась. Я понимала, что мне надо убедить волка-одиночку, что со мной ему будет на порядок лучше», — цитирует Елизавету издание KP.ru.
Пара поженилась в 2018 году, и в том же году у них родилась дочь Иванна. В 2023 году семья пополнилась сыном, которого назвали необычным именем Кай. Дмитрий открыто называет жену своим главным критиком и вдохновителем:
«Она самый жесткий судья в моей жизни и самый верящий в меня человек. Я всесилен, потому что у меня такая жена».
Дерзкий нрав и жёсткие принципы актераЗа маской успешного актёра скрывается характер, сформированный суровой реальностью 90-х. Чеботарёв прямо говорит о своём прошлом, связанном с хулиганством. Он честно признаётся, что несмотря на хорошую учёбу, его поведение не было примерным, и он неоднократно попадал в поле зрения милиции. Один эпизод он вспоминает с особой горечью. В 15 лет его с друзьями поймали на угоне машины полицейского.
«Меня сильно побили... Когда лежал, захлёбываясь кровищей — и поделом, — я сказал, где живу. И эти люди пришли ко мне домой. Мне стыдно, что моей матери пришлось знать меня таким», — цитирует актера Uznayvse.ru.
Этот опыт, по его словам, стал уроком на всю жизнь. Даже став звездой, он не стал удобным. В интервью журналу Атмосфера он жёстко высказался о коллегах, которые опаздывают или приходят неподготовленными на съёмки:
«Могу им высказать — и делаю это. Любое опоздание забирает у других людей их личное время. Мне рассказывали, одна из великих пожилых актрис Вахтанговского театра как-то сказала молодым девочкам, которые опоздали на репетицию: "Вы понимаете, что эта репетиция может стать для меня последней?" После этого никто не опаздывал. На тот момент актрисе было девяносто с лишним лет. И она не позволяла себе ни опаздывать, ни приходить неподготовленной и вообще как-то проявлять неуважение к тем, кто ее окружает. Считаю, что об этом стоит помнить не только в почтенном возрасте: каждая репетиция может стать последней, как и каждое слово. И ты сам должен выбирать — какие слова срываются с языка: грубость, оскорбление, мат или это слова уважения и любви».
Как сейчас живет ЧеботарёвСегодня график Чеботарёва расписан на месяцы вперёд. Он совмещает съёмки в кино с работой в театре, признаваясь, что делает это «в ущерб сну». Актёр старается брать меньше проектов, но отдается каждому полностью:
«Для меня в первую очередь важно максимально вкладываться в каждый проект с душой, интересом и вниманием».
В 2025 году на экраны участием Дмитрия Чеботарёва вышли «Вампиры средней полосы-3», «Дорогая, я больше не перезвоню», «Пара на пару», «Наш папа — Дед Мороз!» и «Снеговик». В следующем году планируется показ картин «Вегетация», «Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный», «Длинный протокол», «Майор Гром: Сериал», «Небесная тропа», «Отпечатки» и «ЮЗЗЗ-2».