14 декабря 2025, 15:40

Дмитрий Чеботарёв (Фото: Instagram*/@chebotarev_dima)

Российскому актёру Дмитрию Чеботарёву 15 декабря исполняется 39 лет. Его лицо сегодня узнают миллионы зрителей благодаря фильмам «Вампиры средней полосы» и «Майор Гром», но путь к этой славе был тернист. Из сурового хабаровского края он прорвался на главные экраны страны, превратившись из «проблемного» подростка в одного из самых востребованных артистов поколения. О творческой и личной жизни восходящей звезды отечественного кинематографа читайте в материале «Радио 1».





Содержание Путь с Дальнего Востока: от военного лицея до «Щуки» Личная жизнь Дмитрия Чеботарёва Дерзкий нрав и жёсткие принципы актера Как сейчас живет Чеботарёв



Путь с Дальнего Востока: от военного лицея до «Щуки»

«Там научили и дисциплине, и чувству товарищества», — вспоминал актёр в интервью журналу «Атмосфера», отмечая, что эти качества стали для него базой в профессии.

Дмитрий Чеботарёв (Фото: Instagram*/@chebotarev_dima)

Личная жизнь Дмитрия Чеботарёва

Дмитрий Чеботарёв, Елизавета Климова с детьми Иванной и Каем (Фото: Instagram*/@chebotarev_dima)

«Я никогда ни за кем не бегала. Дима — исключение. Так, как в него, я ни в кого не влюблялась. Я понимала, что мне надо убедить волка-одиночку, что со мной ему будет на порядок лучше», — цитирует Елизавету издание KP.ru.

«Она самый жесткий судья в моей жизни и самый верящий в меня человек. Я всесилен, потому что у меня такая жена».

Дерзкий нрав и жёсткие принципы актера

Дмитрий Чеботарёв (Фото: Instagram*/@chebotarev_dima)

«Меня сильно побили... Когда лежал, захлёбываясь кровищей — и поделом, — я сказал, где живу. И эти люди пришли ко мне домой. Мне стыдно, что моей матери пришлось знать меня таким», — цитирует актера Uznayvse.ru.

«Могу им высказать — и делаю это. Любое опоздание забирает у других людей их личное время. Мне рассказывали, одна из великих пожилых актрис Вахтанговского театра как-то сказала молодым девочкам, которые опоздали на репетицию: "Вы понимаете, что эта репетиция может стать для меня последней?" После этого никто не опаздывал. На тот момент актрисе было девяносто с лишним лет. И она не позволяла себе ни опаздывать, ни приходить неподготовленной и вообще как-то проявлять неуважение к тем, кто ее окружает. Считаю, что об этом стоит помнить не только в почтенном возрасте: каждая репетиция может стать последней, как и каждое слово. И ты сам должен выбирать — какие слова срываются с языка: грубость, оскорбление, мат или это слова уважения и любви».

Как сейчас живет Чеботарёв

Дмитрий Чеботарёв (Фото: Instagram*/@chebotarev_dima)

«Для меня в первую очередь важно максимально вкладываться в каждый проект с душой, интересом и вниманием».