Смертельная болезнь, конфликт с Большим театром и взрослая дочь: как живет артист балета Николай Цискаридзе и почему не хочет семью?
Николай Максимович Цискаридзе — российский артист балета и педагог, премьер Большого театра в 1992–2013 годах, народный артист РФ и Северной Осетии, лауреат двух Государственных премий РФ и трёх театральных премий «Золотая маска». 31 декабря ему исполняется 52 года. О карьерном пути артиста, а также о том, что он говорил о смертельной болезни и специальной военной операции, — в материале «Радио 1».
Биография Николая Цискаридзе: детство и семьяНиколай Цискаридзе родился 31 декабря 1973 года в Тбилиси. Его мать, Ламара Цискаридзе (1931–1994), была физиком: некоторое время она работала в Обнинске, а затем преподавала физику и математику в школе в Тбилиси.
Артист был поздним и единственным ребёнком в семье — на момент его рождения матери было 42 года. Воспитанием Николая занимался отчим. Сам Цискаридзе неоднократно подчёркивал, что семья сыграла важную роль в формировании его характера и отношения к профессии.
Образование и первые шаги в балетеШкольное образование Николай Цискаридзе получил в Тбилиси. В 1984 году он поступил в Тбилисское хореографическое училище. По словам артиста, его мать изначально была против занятий балетом, однако педагоги, разглядевшие способности мальчика, сумели её переубедить.
С 1987 года Цискаридзе продолжил обучение в Московском академическом хореографическом училище (МАХУ, ныне — Московская государственная академия хореографии), где занимался в классе заслуженного артиста Петра Пестова.
Позднее Цискаридзе не раз с благодарностью говорил о жёстком и требовательном стиле преподавания своего наставника. Уже будучи артистом Большого театра, он звонил Петру Пестову и признавался, что именно его школа сформировала его профессиональную выносливость и сценическую дисциплину.
«Я буду всю свою жизнь стоять перед вами коленопреклоненным. Потому что вы меня выучили так, что, даже если меня попытаются убить на сцене, я все равно буду двигаться до тех пор, пока не закончится моя роль», — сказал он наставнику.
Большой театр: карьера и признаниеВ 1992 году, после окончания МАХУ, Николая Цискаридзе приняли в труппу Большого театра. Вскоре он стал ведущим солистом, а спустя три года — премьером.
Артист отмечал, что без московской прописки его бы не приняли в театр: получить её удалось в феврале 1991 года. Цискаридзе также подчёркивал роль Юрия Григоровича — главного балетмейстера Большого театра, который, по словам артиста, во многом определил его творческую судьбу.
Параллельно с работой в театре Цискаридзе продолжал обучение и в 1996 году окончил Московский государственный хореографический институт, получив квалификацию педагога-репетитора.
Репертуар Николая Цискаридзе в Большом театреВ Большом театре Николай Цискаридзе занимался под руководством выдающихся мастеров балета — Галины Улановой, Марины Семёновой и Николая Фадеичева. В числе его ранних ролей — Конферансье в балете «Золотой век» Дмитрия Шостаковича (1992), Французская кукла в «Щелкунчике» Петра Чайковского (1993), принц Фортюне в «Спящей красавице» (1993), а также Меркуцио в балете «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева (1993).
Главные партии и ключевые роли артистаНачиная с 1995 года Николай Цискаридзе стал исполнять ведущие партии в крупнейших классических постановках. В его репертуар вошли главные роли в балетах «Щелкунчик», «Спящая красавица» и «Лебединое озеро» Петра Чайковского, «Баядерка» Людвига Минкуса, «Паганини» на музыку Сергея Рахманинова, «Дочь фараона» Цезаря Пуни и ряде других спектаклей.
В 2001 году Цискаридзе стал первым исполнителем партии Злого Гения в балете «Лебединое озеро» во второй редакции Юрия Григоровича. В тот же период он исполнил роль Германна в балете «Пиковая дама» в постановке Ролана Пети. В 2003 году Николай Цискаридзе стал первым исполнителем партии Квазимодо в балете «Собор Парижской Богоматери» на музыку Мориса Жарра в постановке Ролана Пети на сцене Большого театра.
Год спустя артист исполнил партию Тезея (Оберона) в балете «Сон в летнюю ночь» на музыку Феликса Мендельсона-Бартольди и Дьердя Лигети. Постановка принадлежала Джону Ноймайеру и стала одним из заметных событий балетного сезона 2004 года.
В 2007 году Цискаридзе исполнил роль Конрада в балете «Корсар» Адольфа Адана. В тот же период он вышел на сцену в партии Учителя в балете «Урок» на музыку Жоржа Делерю в постановке Флеминга Флиндта. В 2010 году артист станцевал роль Люсьена д’Эрвильи в Большом классическом па из балета «Пахита» Людвига Минкуса в редакции Юрия Бурлаки.
Юридическое образование ЦискаридзеВ 2012 году Николай Цискаридзе поступил в магистратуру Московской государственной юридической академии имени О. Е. Кутафина. Он получил диплом юриста по трудовому праву.
Артист рассказывал, что решение пойти учиться на юрфак возникло на фоне сложных отношений с руководством Большого театра. Общение с заведующим одной из кафедр МГЮА подтолкнуло его к получению юридического образования. По словам Цискаридзе, таким образом он исполнил мечту своей матери — в его семье все мужчины были юристами.
Конфликт Николая Цискаридзе с руководством Большого театраНиколай Цискаридзе неоднократно публично высказывался с критикой в адрес руководства Большого театра. В 2011 году он заявил о плохом качестве реставрации исторической сцены, которая длилась шесть лет. По словам артиста, в интерьерах вместо подлинной лепнины появились элементы из пластика и папье-маше, а высота потолков в репетиционных залах, как он утверждал, не соответствовала профессиональным требованиям.
В 2013 году художественный руководитель балетной труппы Сергей Филин обвинил Цискаридзе в шантаже. Филин утверждал, что у артиста имелась запись разговора, на которой тот предложил балерине перейти от него к другому педагогу. Цискаридзе назвал эти обвинения надуманными.
Бывший генеральный директор Большого театра Анатолий Иксанов заявлял, что Цискаридзе, по его мнению, способствовал формированию напряжённой атмосферы вокруг театра, а произошедшие события стали следствием сложившейся ситуации. За год до этого группа деятелей культуры направляла письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть кандидатуру Цискаридзе на пост директора Большого театра.
В июне 2013 года Большой театр не продлил контракт с артистом. С Николаем Цискаридзе были расторгнуты оба договора — как с премьером труппы и как с педагогом-репетитором.
Книги и автобиография Николая ЦискаридзеНиколай Цискаридзе является автором нескольких книг. В 2007 году вышло издание «Николай Цискаридзе. Мгновения», в 2011 году — «Полёта вольное упорство».
В 2022 году артист представил автобиографию «Мой театр», основанную на личных дневниках, которые он вёл с 1985 по 2003 год. В книге он подробно описал закулисную жизнь балета и ключевые этапы своей карьеры.
Личная жизнь Николая Цискаридзе: почему артист не женился?Николай Цискаридзе никогда не состоял в браке и у него нет детей. О причинах такого выбора артист неоднократно говорил в интервью, подчёркивая, что решение было осознанным. В разговоре с журналистами Цискаридзе заявил, что не стремился к созданию семьи, поскольку не хотел брать на себя дополнительную ответственность.
«Мне и так хватает ответственности. Ребенок, собака, жена — это колоссальная ответственность», — отметил он.Цискаридзе также не согласился с распространённым мнением о том, что выдающиеся личности обречены на одиночество. Однако Цискаридзе редко делится подробностями своей личной жизни. При этом он считает, что детей у него много.
«Правда, они мне неродные. Это мои ученики, которых я очень люблю. Мне не нравится выражение "завести детей". Это же не котенок. Если даст бог, у меня будут и свои дети», — говорил Цискаридзе.По словам Цискаридзе, его воспитанники разных возрастов занимают важное место в его жизни, и к ним он относится с искренней теплотой и заботой.
Признание Цискаридзе о «взрослой дочери»В 2019 году в эфире программы «Секрет на миллион» Николай Цискаридзе сделал неожиданное признание, сообщив, что у него есть взрослая дочь. Позднее он пояснил, что речь идёт о крестнице.
Артист рассказал, что, когда ему было десять лет, его названая сестра Нателла родила девочку по имени Нина. С тех пор он принимает активное участие в её жизни и считает её частью своей семьи.
Смертельная болезнь: что пережил Николай Цискаридзе?Николай Цискаридзе также рассказывал о тяжёлом заболевании, перенесённом в юности. По его словам, он провёл около месяца в больнице с опасной инфекцией — заражением золотистым стафилококком.
Артисту пришлось перенести десять хирургических операций. Состояние было настолько тяжёлым, что в палату приглашали священника. После причастия, как вспоминал Цискаридзе, его самочувствие резко улучшилось — ушли боль и высокая температура.
Он подчёркивал, что остался жив чудом. При этом танцор отмечал трагическое совпадение: в той же клинике от такого же диагноза скончался сын французского актёра Жерара Депардье, которому врачи не смогли помочь.
Артист неоднократно подчеркивал, что испытывает глубокую благодарность медикам, спасшим ему жизнь.
Николай Цискаридзе про СВОВ сентябре 2022 года Николай Цискаридзе публично высказался о специальной военной операции. Артист заявил, что не намерен осуждать Россию и выступает за сохранение единства русского мира и постсоветского пространства. По его словам, из-за этой позиции многие знакомые и друзья прекратили с ним общение, однако он не собирается менять своё мнение под давлением окружения.
«Очень важный выбор — я никогда не хотел поменять страну и язык. Для меня самое ценное, что я русский артист. В 90-е, когда все бежали из России, я наблюдал за тем, как относятся к тем, кто остался. Даже если ты лучший, но ты эмигрант. Я так не хочу», — пояснил Цискаридзе.
Николай Цискаридзе сегодняВ начале 2025 года Николай Цискаридзе решил попробовать себя в новом амплуа. Он согласился на предложение Константина Хабенского и впервые в жизни принял участие в драматическом спектакле.
Артист приступил к репетициям роли Людовика Великого — монарха, известного как покровитель балета, — в постановке режиссёра Юрия Квятковского на сцене Московского художественного театра.
Артист продолжает занимать пост ректора Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой. Он активно участвует в телевизионных проектах, занимается педагогической деятельностью и работает над новыми книгами.