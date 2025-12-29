Не продаётся за миллиард: Лепс пошёл на серьёзную скидку ради элитного дома
Григорий Лепс существенно снизил стоимость своего элитного особняка в Подмосковье.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, певец уменьшил цену недвижимости на 250 миллионов рублей после того, как не смог найти покупателя.
Изначально роскошный дом площадью около 1700 квадратных метров выставлялся на продажу за 1,1 миллиарда рублей. Особняк больше напоминает бутик-отель: в нём предусмотрены бассейны и спа-зона, просторная терраса, собственный кинотеатр, пять спален, восемь ванных комнат, винный погреб и другие премиальные удобства. Земельный участок также впечатляет — 46 соток.
При этом, несмотря на дорогую отделку, дом продаётся без мебели. Ранее артист признавался, что на предстоящую свадьбу с Авророй Кибой ему потребуется около 300 миллионов рублей, что, по слухам, могло повлиять на решение ускорить продажу недвижимости.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России