«Событие историческое»: Политолог Ежов оценил значение воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей с Россией
30 сентября в России отмечают памятную дату — День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Договоры о принятии этих территорий в состав страны подписали в Кремле 30 сентября 2022 года.
Политолог, доцент Финансового университета при Правительстве России Дмитрий Ежов в беседе с «Радио 1» назвал воссоединение новых регионов с Россией событием большого исторического масштаба. По его словам, оно имеет значение не только для внутренней политики страны, но и для международных отношений.
Торжество исторической справедливостиЭксперт охарактеризовал событие как знаковое для России.
«Это событие эпохальное, событие знаковое и, что самое главное, событие историческое. Это событие, которое знаменует собой торжество исторической справедливости», — заявил Ежов.
Политолог отметил, что важен не только сам факт воссоединения. После него начались процессы политико-правовой интеграции Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Они требуют времени и продолжаются до сих пор.
Международное значение решенияЕжов подчеркнул, что присоединение новых субъектов нельзя рассматривать лишь как внутриполитическое событие. По его словам, происходящее вызвало большой интерес в мире и стало частью международной повестки. Эксперт связал воссоединение с событиями, которые развивались в Донбассе и на других территориях до сентября 2022 года. Он считает, что Россия в этой ситуации реализует миротворческую миссию. По мнению политолога, объединительные процессы открыли для жителей регионов возможности для улучшения жизни. Этому, как отметил собеседник, способствуют культурная, историческая и духовная близость территорий с Россией.
День единства 30 сентября: как Россия отмечает воссоединение с Донбассом и Новороссией
Интеграция продолжаетсяОтвечая на вопрос об адаптации новых субъектов, Ежов признал наличие сложностей. Среди причин он назвал непризнание этих территорий многими государствами мира и продолжающиеся обстрелы со стороны Украины.
«Это не одномоментный процесс, там нужно время. Никто не говорил, что будет легко», — сказал политолог.
Он добавил, что дальнейшая интеграция требует последовательной работы. При этом решение о вхождении в состав России, по словам эксперта, основывалось на воле жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.