30 сентября 2026, 15:34

Фото: iStock/Enrique Ramos Lopez

30 сентября в России отмечают памятную дату — День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Договоры о принятии этих территорий в состав страны подписали в Кремле 30 сентября 2022 года.





Содержание Торжество исторической справедливости Международное значение решения Интеграция продолжается Как в России отмечают 30 сентября

Политолог, доцент Финансового университета при Правительстве России Дмитрий Ежов в беседе с «Радио 1» назвал воссоединение новых регионов с Россией событием большого исторического масштаба. По его словам, оно имеет значение не только для внутренней политики страны, но и для международных отношений.

Торжество исторической справедливости

«Это событие эпохальное, событие знаковое и, что самое главное, событие историческое. Это событие, которое знаменует собой торжество исторической справедливости», — заявил Ежов.

Международное значение решения

День единства 30 сентября: как Россия отмечает воссоединение с Донбассом и Новороссией

Интеграция продолжается

«Это не одномоментный процесс, там нужно время. Никто не говорил, что будет легко», — сказал политолог.

Как в России отмечают 30 сентября