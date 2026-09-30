ВС РФ выбили ВСУ из села под Харьковом, дроны атаковали робототехнику, а Т-80БВМ остановил штурм: последние новости СВО на 30 сентября
На Камчатке расчеты комплекса «Дамба» отрабатывают противодиверсионные задачи, а в Запорожской и Харьковской областях российские подразделения продолжают наносить удары по позициям и технике ВСУ. Одновременно FPV-дроны поражают наземные робототехнические комплексы, а штурмовые группы действуют при поддержке артиллерии и беспилотников. Подробности — в материале «Радио 1».
FPV-дроны атаковали робототехнику
В Краматорском районе расчеты FPV-дронов «Южной» группировки войск продолжают наносить удары по объектам, связанным с логистикой подразделений ВСУ. В прифронтовых населенных пунктах Славянско-Краматорской агломерации выявляются различные транспортные средства, используемые для снабжения передовых подразделений.
Одной из наиболее часто поражаемых целей стали наземные робототехнические комплексы разных модификаций. Их технические возможности позволяют передвигаться по бездорожью и лесным массивам, поэтому такая техника востребована на передовой.
В населенных пунктах Краматорского района дроноводы «Южной» группировки уничтожили еще восемь НРТК противника, перевозивших груз.
Удар по минометным позициям в Запорожской области
Операторы разведывательных БПЛА группировки «Восток» в ходе контрбатарейной борьбы выявили несколько минометных позиций ВСУ. Часть целей удалось обнаружить по вспышкам и выстрелам, другие позиции находились в лесополосах и были замаскированы.
Минометные расчеты противника вели огонь по передовым подразделениям группировки. После обнаружения целей операторы ударных БПЛА нанесли по ним удары. В результате были уничтожены сами минометы, оборудованные огневые позиции и их расчеты.
Поражение минометных позиций, как уточнили в Минобороны РФ, снизило огневое воздействие противника и позволило штурмовым подразделениям группировки «Восток» продвинуться вперед на этом участке.
Т-80БВМ остановили штурм ВСУ
Еще одним направлением работы группировки «Восток» стало отражение попытки наступления ВСУ в Запорожской области. Передвижение штурмовых групп обнаружили операторы разведывательных БПЛА.
Противник двигался в направлении позиций российских подразделений вдоль лесополос, используя складки местности и растительность для скрытного подхода. После обнаружения штурмовых групп экипажи танков Т-80БВМ выдвинулись на огневые позиции.
Танкисты нанесли огневое поражение по живой силе противника. В результате наступающие штурмовые группы были уничтожены, а попытка продвижения к позициям группировки «Восток» сорвана.
«Гюрза» и точные удары «Краснополя»
Разведывательные БПЛА группировки «Восток» также обнаружили в лесополосах Запорожской области несколько укрепленных опорных пунктов ВСУ. Позиции были оборудованы укрытиями и огневыми точками, которые прикрывали подступы к переднему краю обороны.
После уточнения расположения целей расчеты 2С19 «Мста-С» применили высокоточные управляемые боеприпасы «Краснополь». В результате ударов были уничтожены укрепленные позиции, огневые точки и находившаяся в укрытиях живая сила противника.
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Одна из боевых машин расчета носит имя «Гюрза». Наводчик с позывным «Черный» рассказал, что экипаж самостоятельно выбрал это название:
«Я выполняю роль наводчика. Моя задача – навести орудие и произвести выстрел. Машина наша – 2С19, назвали ее «Гюрза». Работаем по живой силе противника, артиллерийским целям, пунктам управления БПЛА. В последнее время большая активность ударных беспилотников противника, но задачи выполняем. Работаем вместе с пехотой, танкистами и другими артиллерийскими подразделениями. Ребята, которые возвращаются с передовых позиций, знают, с кем работают, заходят, благодарят. Понимаем, насколько для них важна наша работа».
Уничтожение укрепленных опорных пунктов, как сообщается в сводке российского оборонного ведомства, снизило устойчивость обороны ВСУ на указанном участке и создало условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки «Восток».
ВС РФ выбили ВСУ из Хижняково под Харьковом
В Харьковской области военнослужащие штурмовых подразделений 344-го мотострелкового полка 6-й гвардейской общевойсковой армии при поддержке операторов БПЛА войск беспилотных систем и артиллерийских расчетов уничтожили укрепрайон ВСУ и выбили противника из села Хижняково Волчанского района.
Об установлении контроля над населенным пунктом Хижняково было заявлено 24 сентября 2026 года. Наступательные действия проходили в условиях плохой видимости: штурмовые подразделения продвигались через лесные массивы.
Перед началом боев артиллерийские расчеты и операторы ударных БПЛА уничтожили опорные пункты, огневые точки и полевые пункты хранения боеприпасов противника. Наступление поддерживали ствольная и реактивная артиллерия, а также подразделения беспилотных систем.
Штурмовики действовали небольшими группами по два-три человека, уничтожая опорные пункты ВСУ при сопровождении операторов разведывательных беспилотников. Слаженные действия подразделений привели к дезорганизации противника, который не оказал активного сопротивления.
После закрепления в селе военнослужащие приступили к зачистке зданий, подвальных помещений и прилегающих территорий.
Подразделения группировки войск «Север» одновременно наступают на нескольких направлениях и продолжают расширять полосу безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины. Согласно представленным данным, войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения.