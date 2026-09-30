30 сентября 2026, 08:57

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

На Камчатке расчеты комплекса «Дамба» отрабатывают противодиверсионные задачи, а в Запорожской и Харьковской областях российские подразделения продолжают наносить удары по позициям и технике ВСУ. Одновременно FPV-дроны поражают наземные робототехнические комплексы, а штурмовые группы действуют при поддержке артиллерии и беспилотников. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание FPV-дроны атаковали робототехнику Удар по минометным позициям в Запорожской области Т-80БВМ остановили штурм ВСУ «Гюрза» и точные удары «Краснополя» ВС РФ выбили ВСУ из Хижняково под Харьковом

FPV-дроны атаковали робототехнику

Удар по минометным позициям в Запорожской области

Фото: iStock/vladj55

Т-80БВМ остановили штурм ВСУ

«Гюрза» и точные удары «Краснополя»

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«Я выполняю роль наводчика. Моя задача – навести орудие и произвести выстрел. Машина наша – 2С19, назвали ее «Гюрза». Работаем по живой силе противника, артиллерийским целям, пунктам управления БПЛА. В последнее время большая активность ударных беспилотников противника, но задачи выполняем. Работаем вместе с пехотой, танкистами и другими артиллерийскими подразделениями. Ребята, которые возвращаются с передовых позиций, знают, с кем работают, заходят, благодарят. Понимаем, насколько для них важна наша работа».

ВС РФ выбили ВСУ из Хижняково под Харьковом