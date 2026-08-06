06 августа 2026, 14:05

София Ротару (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

София Ротару редко появляется на публике, живёт за границей и не спешит возвращаться к концертам в России. При этом у артистки остаётся дорогостоящая недвижимость в Крыму, а организаторы всё ещё зовут её на частные мероприятия. Подробнее расскажем о ней в материале «Радио 1».





Содержание Биография Где сейчас живёт София Ротару Квартиру Софии Ротару в Москве продали за 65 миллионов рублей Дом Софии Ротару в Крыму пока не удалось продать Какой гонорар София Ротару просит за выступление Почему певица покинула Украину

Биография

София Ротару (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

Где сейчас живёт София Ротару

Квартиру Софии Ротару в Москве продали за 65 миллионов рублей

Дом Софии Ротару в Крыму пока не удалось продать

Какой гонорар София Ротару просит за выступление

София Ротару (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Почему певица покинула Украину