Вилла в Италии, дом в Крыму и гонорар до 150 тысяч евро: София Ротару продала квартиру за 65 млн. Почему певица редко выходит на сцену?
София Ротару редко появляется на публике, живёт за границей и не спешит возвращаться к концертам в России. При этом у артистки остаётся дорогостоящая недвижимость в Крыму, а организаторы всё ещё зовут её на частные мероприятия. Подробнее расскажем о ней в материале «Радио 1».
БиографияСофия Михайловна Ротару — украинская певица молдавского происхождения. Она родилась 7 августа 1947 года в селе Маршинцы Черновицкой области Украинской ССР.
С ранних лет будущая артистка проявляла себя в самых разных занятиях. Она успешно занималась спортом и стала школьной чемпионкой по многоборью, посещала драматический кружок и интересовалась театром. Однако главным увлечением Софии всегда оставалась музыка.
Ротару играла на баяне и домре, пела в хоре, участвовала в кружках художественной самодеятельности на сельском и районном уровнях. Юная исполнительница быстро привлекала внимание педагогов и зрителей благодаря яркому голосу и артистизму.
Ещё в детстве у неё сформировалось сильное контральто, близкое по звучанию к сопрано. Во время первых выступлений в соседних сёлах певицу начали называть Буковинским соловьём.
Успех сопровождал Ротару с начала творческого пути: она побеждала и становилась лауреатом музыкальных конкурсов. В 1980 году артистка впервые появилась в кино — в картине, где сыграла почти автобиографическую роль молодой певицы из провинции.
Где сейчас живёт София РотаруПосле начала СВО певица почти перестала общаться с российской аудиторией и отказалась от регулярных выступлений. СМИ сообщали, что сначала она жила в Киеве, а затем перебралась в Италию. По информации ряда изданий, артистка приобрела виллу на Сардинии примерно за 4 миллиона евро. Журналисты оценивали эту покупку примерно в 362 миллиона рублей. В публикациях фигурировала и яхта стоимостью около 60 миллионов рублей. Сейчас Ротару ведёт закрытый образ жизни и редко публикует новые сообщения. Рядом с ней находятся сын Руслан Евдокименко и его супруга. Внуки певицы Анатолий и София живут в США.
Квартиру Софии Ротару в Москве продали за 65 миллионов рублейСофия Ротару продала московскую квартиру за 65 миллионов рублей. Жильё площадью 121 квадратный метр находится в Пресненском районе столицы.
Изначально артистка рассчитывала выручить за недвижимость 75 миллионов рублей, однако покупатель приобрёл объект дешевле. Среди возможных претендентов СМИ называли Николая Баскова, но сделка с певцом не состоялась.
Перед продажей квартиру оформили на сына Ротару Руслана Евдокименко. По данным СМИ, жильё певице подарил бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Несмотря на престижное расположение, квартира долго не находила нового владельца.