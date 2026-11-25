25 ноября 2026, 08:43

Фото: iStock/yalax

Разведывательные и ударные подразделения группировок войск «Южная», «Восток», «Запад» и «Север» продолжают методично вскрывать и уничтожать пункты управления БПЛА, склады и транспортные средства противника. Только за несколько эпизодов боевой работы поражены десятки целей — от замаскированных укрытий до тяжелых гексакоптеров. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание «Дань-Т» ударил по заданным координатам ВС РФ нашли пункт управления и укрытие ВСУ Сорвано снабжение ВСУ роботами, гексакоптерами и колесами в Запорожье «Гвоздика» ударила по складу с дронами Т-90М успешно ударил с закрытой позиции «Скат-350М» атаковал пункт управления БПЛА в Сумах

«Дань-Т» ударил по заданным координатам

ВС РФ нашли пункт управления и укрытие ВСУ

Фото: iStock/NiseriN

Сорвано снабжение ВСУ роботами, гексакоптерами и колесами в Запорожье

«Гвоздика» ударила по складу с дронами

На Волыни сотрудники ТЦК выбили стекла авто и насильно мобилизовали пассажира

Т-90М успешно ударил с закрытой позиции

Фото: iStock/vladj55

«Скат-350М» атаковал пункт управления БПЛА в Сумах