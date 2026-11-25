Сорванное снабжение ВСУ, танковый удар по пункту управления БПЛА и атака артиллерийской установки: последние новости СВО на 25 ноября
Разведывательные и ударные подразделения группировок войск «Южная», «Восток», «Запад» и «Север» продолжают методично вскрывать и уничтожать пункты управления БПЛА, склады и транспортные средства противника. Только за несколько эпизодов боевой работы поражены десятки целей — от замаскированных укрытий до тяжелых гексакоптеров. Подробности — в материале «Радио 1».
«Дань-Т» ударил по заданным координатам
Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Южная». Перед вылетом он получил координаты расположения личного состава и пункта управления дронами.
В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар барражирующим боеприпасом «Дань-Т» по заданным координатам. По докладу разведки цель была поражена. После выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования.
ВС РФ нашли пункт управления и укрытие ВСУ
Расчеты разведывательного подразделения войск беспилотных систем отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск в ходе боевой работы обнаружили пункт управления БПЛА и укрытие с живой силой противника.
Пункт управления БПЛА противника обнаружен по наличию антенн управления и взлетам беспилотников, а укрытия – по частому передвижению боевиков ВСУ. Сведения о выявленных объектах противника были переданы операторам ударных БПЛА, которые оперативно нанесли по ним серию ударов и полностью уничтожили, передает Минобороны РФ.
При ведении боевой работы операторы разведывательных и ударных БПЛА использовали штатные средства геопривязки, связи и управления отечественного производства. Подразделения «Южной» группировки войск ведут постоянную работу в тылу врага и на линии боевого соприкосновения, лишая передовые позиции противника возможностей к ведению эффективной обороны.
Сорвано снабжение ВСУ роботами, гексакоптерами и колесами в Запорожье
Разведывательные расчеты подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Восток» обнаружили попытки противника организовать снабжение передовых позиций с использованием наземных роботизированных комплексов, тяжелых транспортных гексакоптеров и автомобильной техники в Запорожской области.
Для доставки боеприпасов и других материальных средств подразделения ВСУ задействовали беспилотные платформы, позволяющие осуществлять перевозку грузов скрытно и без непосредственного участия военнослужащих. Одновременно колесная техника использовалась для снабжения позиций противника.
Операторы ударных БПЛА группировки «Восток» нанесли удары по обнаруженным средствам доставки. В результате поражены наземные роботизированные комплексы, тяжелые гексакоптеры и автомобильная техника ВСУ, задействованные в перевозке материальных средств. Для работы расчеты разведывательных и ударных БПЛА использовали штатные средства связи и управления.
Уничтожение транспортных средств нарушило снабжение передовых подразделений противника и сорвало попытки пополнения запасов боеприпасов и материальных средств на занимаемых позициях.
«Гвоздика» ударила по складу с дронами
В ходе воздушной разведки операторы БПЛА группировки «Восток» выявили полевой склад материальных средств ВСУ, а также пункты управления и хранения беспилотников противника в Запорожской области. Для поражения обнаруженных объектов были задействованы расчеты 122-мм самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» группировки «Восток».
Артиллеристы нанесли серию ударов по выявленным целям осколочно-фугасными боеприпасами, включая места размещения оборудования беспилотной авиации и хранения материальных средств. В результате огневого поражения все цели были уничтожены. Для корректировки огня использовались штатные средства связи и управления.
На Волыни сотрудники ТЦК выбили стекла авто и насильно мобилизовали пассажира
Удары артиллерии нарушили обеспечение передовых позиций противника и работу его подразделений беспилотной авиации на данном участке проведения специальной военной операции, отметили в российском оборонном ведомстве.
Т-90М успешно ударил с закрытой позиции
Военнослужащие экипажа танка Т-90М «Прорыв» мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» огнем с закрытой огневой позиции уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении.
В ходе воздушной разведки были обнаружены тщательно замаскированные позиции противника, а также значительное скопление его личного состава. Координаты целей оперативно передали танковому экипажу, который незамедлительно выдвинулся на заранее подготовленную огневую позицию. После точного наведения танк произвел выстрелы 125-мм фугасными снарядами на дистанции свыше 10 километров, что позволило успешно поразить цели.
Высокая точность огня привела не только к уничтожению живой силы и техники противника, но и вызвала детонацию хранившегося поблизости боекомплекта. Использование закрытых огневых позиций с корректировкой при помощи БПЛА обеспечивает танкистам высокую эффективность поражения вражеских объектов при минимальном расходе боеприпасов, сохраняя при этом скрытность от контрбатарейных средств и средств воздушной разведки противника.
«Скат-350М» атаковал пункт управления БПЛА в Сумах
В ходе выполнения разведывательно-ударных задач в зоне проведения СВО в Сумской области расчет беспилотной авиационной системы «Скат-350М» 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» ежедневно вскрывает позиции противника и корректирует огонь артиллерийских подразделений. В ходе воздушного мониторинга операторами БпС был выявлен и идентифицирован пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Координаты цели в режиме реального времени были переданы артиллерийскому расчету.
После нанесения огневого удара расчет БПЛА «Скат-350М» выполнил корректировку и зафиксировал поражение объекта средствами объективного контроля. Особенность работы расчета заключается в разделении задач: пока оператор готовит рабочее место, техники находят стартовую площадку и готовят борт к вылету. Такая тактика позволяет минимизировать вероятность обнаружения расчета противником и исключить нанесение удара по российским подразделениям.
Ликвидация пункта управления БПЛА противника снизила его возможности по ведению разведки и нанесению ударов с воздуха и способствовала успешному выполнению задач по расширению буферной зоны безопасности на Сумском направлении.