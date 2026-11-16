Ветеран из Орехово-Зуева выиграл Всероссийский турнир по пауэрлифтингу
Член Ассоциации ветеранов СВО Орехово-Зуевского городского округа Магамед Амаров завоевал золото Всероссийского турнира WORLD CUP 2026. Соревнования проходили в Долгопрудном, сообщили в пресс-службе администрации Орехово-Зуевского городского округа.
Магамед занял безоговорочное первое место в дисциплине «жим лёжа среди спортсменов с физическими особенностями». Он выступал в возрастной группе 40-49 лет. В весовой категории 100 килограммов Амаров показал результат в 137,5 килограмма. Ранее он завоевал золотую медаль на турнире «Сила Горизонта.
Магамед Амаров 25 лет служил в ОМОНе, он пенсионер по выслуге лет. В 2024 году добровольцем вступил в ряды Вооруженных сил России. В боях под Макеевкой лишился обеих ног, прошёл длительный курс реабилитации.
Магамед Амаров 25 лет служил в ОМОНе, он пенсионер по выслуге лет. В 2024 году добровольцем вступил в ряды Вооруженных сил России. В боях под Макеевкой лишился обеих ног, прошёл длительный курс реабилитации.