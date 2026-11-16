Ветеран из Орехово-Зуева выиграл Всероссийский турнир по пауэрлифтингу

16 ноября 2026, 20:40

оригинал Фото: пресс-служба администрации Орехово-Зуевского г. о.

Член Ассоциации ветеранов СВО Орехово-Зуевского городского округа Магамед Амаров завоевал золото Всероссийского турнира WORLD CUP 2026. Соревнования проходили в Долгопрудном, сообщили в пресс-службе администрации Орехово-Зуевского городского округа.





