В Подольске внедряют уникальный стандарт комплексной реабилитации ветеранов
Подмосковный центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» закрепил за собой статус главного регионального флагмана восстановления участников спецоперации. Об этом сообщает РИАМО.
Успех площадки обеспечен передовыми медицинскими технологиями и уникальной муниципальной системой двойного кураторства, развёрнутой по поручению главы городского округа Подольск Григория Артамонова.
«Сейчас в «Ясенках» реализуют инновационные методики реабилитации, аналогов которым нет во многих муниципальных центрах страны. Так, активно внедряется гидрореабилитация на базе специализированного бассейна. Бойцы проходят там курсы лечебного дайвинга для восстановления координации движений и укрепления мышц. Ветераны с тяжёлыми ранениями проходят восстановление в рамках первой в Подмосковье школы адаптивного картинга, тестируют новейшие отечественные экзоскелеты с голосовым управлением», – отметили в агентстве.Глава округа закрепил за администрацией статус постоянного куратора учреждения. Муниципалитет контролирует масштабное благоустройство прилегающей территории, в том числе оснащение специализированных тренажёрных комплексов под открытым небом в лесопарковой зоне центра.
Главным управленческим решением стало внедрение системы сквозной помощи. С момента поступления раненного бойца в «Ясенки» профильные службы администрации округа берут под патронат его семью. Социальные координаторы в Подольске в оперативном режиме решают бытовые, медицинские и юридические проблемы родственников военных от ремонта жилья до организации обучения детей.
Такой комплексный подход, сочетающий высокие медицинские ИТ-технологии и адресную заботу муниципальной власти, позволяет возвращать ветеранов к активной жизни и обеспечивает им надёжный тыл на весь период восстановления.