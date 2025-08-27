Состоял в отношениях со школьницами и сравнивал русских с животными: кто такой Арсен Маркарян и за что его отправили в СИЗО
В Москве арестовали блогера Арсена Маркаряна по обвинению в оскорблении памяти защитников Отечества. Ранее на него завели дело о призывах к терроризму. Блогер известен своими женоненавистническими и русофобскими высказываниями. О том, кто такой Маркарян и что ему грозит, расскажет редакция «Радио 1».
Кто такой Арсен Маркарян
Арсену Маркаряну 30 лет, он родом из Самары. Маркарян позиционирует себя как предпринимателя в сфере информационных продуктов и блогера. Его Telegram-канал имеет 181,5 тысячи подписчиков, на YouTube подписаны более 200 человек, а в Instagram* — 468 тысяч.
Чем занимается Арсен Маркарян
С 2014 года Маркарян ведет блог. Сначала он популяризировал сыроедение, а затем начал делиться размышлениями о жизни. В 2015 году он представил онлайн-курс Testosterone Release. Этот курс помогал его участникам становиться «сильными и независимыми» мужчинами, а также распознавать женские манипуляции, избавляться от зависимостей и так далее. Позже Маркарян создал закрытый Telegram-канал под названием «База». В этом канале он продолжил распространять свои идеи и давать советы мужчинам. По словам блогера, этот канал стал источником его дохода и помог ему стать долларовым миллионером.
Арсен Маркарян стал широко известен благодаря интервью и высказываниям о женщинах. Он утверждал, что женщины уступают мужчинам как физически, так и интеллектуально, и что мальчиков с детства «зомбируют» фразами о слабых девочках, которых нельзя обижать. В одном из видео Маркарян откровенно признался, что состоял в отношениях с несовершеннолетними девочками.
«Вы представляете себе, какое половое желание у 13-летней девочки? Я скажу честно, спал с 12-летними девчонками, сам будучи 18-летним. Товарищ майор, не обессудь, мне абсолютно все равно», — говорил он.
Скандалы с участием Арсена Маркаряна
С началом спецоперации на Украине Арсен Маркарян начал активно выражать свою антироссийскую позицию. В интернете можно найти множество видео, где он называет Россию «тупой и никчемной» страной, а русских людей сравнивает с животными. Кроме того, в одном из видео блогер говорил, что «Москву, Красную площадь будут бомбить» и что он бы «этого хотел». Однажды в интервью Маркарян предложил запустить над Россией беспилотник с флагом Украины и проигрывателем, из которого звучал бы украинский гимн.
Однако наибольшее беспокойство у представителей силовых структур вызвало высказывание Маркаряна, сделанное в ходе его онлайн-курса в феврале этого года. Обсуждая тему самопожертвования, блогер пренебрежительно отозвался о подвиге красноармейца Александра Матросова, который в 1943 году своим телом закрыл амбразуру немецкого дзота.
За что задержали Арсена Маркаряна
22 августа Арсен Маркарян снял видео на Красной площади в Москве, где объявил о встрече с подписчиками. Мероприятие планировалось на октябрь, и блогер рассчитывал собрать около пяти тысяч человек. По словам блогера, на этой встрече его подписчики могли бы почувствовать «теплое братское плечо».
Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета, обратила внимание на пост Маркаряна. Она заявила о намерении обратиться в Генпрокуратуру и Следственный комитет с заявлением против блогера. На следующий день Маркаряна задержали. Сотрудники ДПС остановили его автомобиль на Можайском шоссе недалеко от Кубинки.
По данным пресс-службы МВД России, инспекторы ДПС остановили автомобиль с подозреваемым, который спрятался в багажнике транспортного средства. Он был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. При этом сам Маркарян опровергает, что силовики нашли его в багажнике автомобиля. Блогер, находившийся в международном розыске, был задержан в России. По информации SHOT, в багажнике автомобиля Маркаряна могли быть документы, подтверждающие его намерение пересечь границу и выехать в Беларусь.
Маркаряну было предъявлено обвинение в оскорблении памяти защитников Отечества. Он провел двое суток в полицейском участке, а вечером 25 августа был доставлен в суд для избрания меры пресечения. На заседании блогер заявил, что видео с его высказыванием о красноармейце Матросове является подделкой. За данное преступление Маркаряну грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере до пяти миллионов рублей. Однако это не исключает возможности предъявления ему обвинений в более серьёзных преступлениях в будущем.
*Запрещен в РФ